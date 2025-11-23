ETV Bharat / state

विदेश भेजने के नाम पर गुजरात की महिला से शिमला में ठगी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

बालूगंज पुलिस के अनुसार, गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली ज्योति दशरथ सिंह सिसोदिया ने पुलिस थाना बालूगंज में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि, वर्तमान में वह शिमला स्थित सशस्त्र सीमा बल (SSB) मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही हैं. पिछले दिनों 'ईगल एडवाइजर' नामक एजेंसी से जुड़े इंद्रजीत ग्रेवाल और राधिका कुमारी ने उनकी बहन भावना सिसोदिया को विदेश भेजने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भी विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले सामने आने लगे हैं. शिमला में विदेश भेजने के नाम पर ठगी की शिकायत सामने आई है. ताजा मामले में शिमला में गुजरात की एक युवती से विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने शिमला के थाना वेस्ट (बालूगंज) में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित महिला का आरोप है कि, आरोपियों ने वीजा और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर कुल 28 लाख रुपए लिए. आरोपियों ने उसकी बहन को न तो विदेश भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और न ही ली गई रकम वापस की. जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उन्हें धमकी भी दी. इसके बाद ज्योति सिसोदिया ने थाना वेस्ट में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी और 506 के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच एएसआई अश्विनी कुमार को सौंपी गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों से संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस थाने में मामले दर्ज

एसपी संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली एक महिला ने थाने में शिकायत की है कि उनकी बहन को विदेश भेजने के नाम से ठगी की गई है. महिला की शिकायत पर बीएनएस की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. महिला की शिकायत पर पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार

एसपी संजीव गांधी ने कहा है कि, "निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें. सोशल मीडिया पर किसी के बहकावे में न आएं. किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक की जानकारी फौरन 1930 टोल-फ्री नंबर पर दें. जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, ठग तभी सफल होते हैं जब हम चुप रहते हैं. ऐसे में ठगी का एहसास होने पर फौरन नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करें."

