ETV Bharat / state

वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के लिए पार्षदों ने CM सुक्खू से लगाई गुहार, हजारों लोगों को मिलेगी राहत!

शिमला में सीएम सुक्खू के सामने अपनी बात रखते मेयर और पार्षद ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य शहरी क्षेत्रों में भवनों के कुछ हिस्सों के नियमितीकरण और कमर्शियल बिजली-पानी के भारी-भरकम बिलों की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम शिमला के पार्षदों ने महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की. इस दौरान पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार ने एटिक और पार्किंग से संबंधित मामलों में लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं. लेकिन अभी भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां वाहन पार्क करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे भवनों के बेसमेंट अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं. जिन लोगों के भवनों में पार्किंग की व्यवस्था संभव नहीं है, उनके बेसमेंट से जुड़े मामलों का भी समाधान निकाला जाना चाहिए.

शिमला में पार्षदों ने CM सुक्खू से की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाने की मांग (ETV Bharat) निरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ऐसी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाए, जिससे इन भवनों के मालिकों को राहत मिल सके और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो. भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां होने के कारण कई लोगों को बिजली और पानी के कमर्शियल बिल चुकाने पड़ते हैं. इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. कई बार ऐसी परिस्थितियों में लोगों को काफी महंगे बिलों का भुगतान करना पड़ता है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बेसमेंट को नियमित करने और मिक्स्ड लैंड यूज के दोनों मामलों पर अलग-अलग पहल की जाए. इससे न केवल भवन मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि शहर में लंबे समय से चली आ रही इन समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा. मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि इन दोनों विषयों को एक बार गंभीरता से देखा जाए और जनहित में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसका लाभ शिमला के साथ-साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी मिल सके. नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि नगर निगम की बैठक के दौरान उन्हें मंत्री की ओर से संदेश मिला था कि सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाने की दिशा में काम करना चाहती है. इसके बाद उन्होंने सदन में इस विषय को उठाया और सभी पार्षदों से लोगों की इस समस्या को सरकार के समक्ष रखने के लिए साथ आने का आग्रह किया. शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, "यह समस्या केवल शिमला शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि शिमला के आसपास के क्षेत्रों सहित प्रदेश के कई शहरी इलाकों में हजारों लोग इससे प्रभावित हैं. भवनों के कुछ हिस्सों के नियमितीकरण से जुड़ी समस्याओं के कारण लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन पर कमर्शियल दरों से बिल चुकाने पड़ रहे हैं. इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू होने से ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है". सुरेंद्र चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार पहले ही एटिक को नियमित करने की दिशा में कदम उठा चुकी है और इसकी ऊंचाई से संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है. अब सरकार बेसमेंट को लेकर भी राहत देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि ऐसे बेसमेंट, जहां पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है और वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं, उन्हें खोलने की अनुमति देने के लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है.