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शिमला के इस एरिया में अब नहीं बनेंगे नए मकान, कोर एरिया बना नो कंस्ट्रक्शन जोन, सरकार के बड़े फैसले से बदलेगा शहर का भविष्य

दरअसल, जिन क्षेत्रों में अब निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की तैयारी है, वे वही इलाके हैं जिन्हें करीब डेढ़ वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत शिमला विकास योजना-2041 के तहत आवश्यकता आधारित स्व-उपयोग निर्माण के लिए खोला गया था. इससे पहले वर्ष 2000 में अधिसूचित 17 ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित था.

हालांकि, आम जनता के उपयोग वाले सरकारी भवनों के निर्माण और पुराने भवनों के मूल स्वरूप के अनुरूप पुनर्निर्माण को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग इसी सप्ताह के अंत तक मसौदा अधिसूचना जारी कर लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगा. इसके बाद अंतिम अधिसूचना लागू होने पर राजधानी के विकास की दिशा में यह सबसे बड़ा नियामक बदलाव माना जा रहा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब नए निर्माण कार्यों पर बड़ी रोक लगने जा रही है. लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल, बढ़ते यातायात दबाव, पर्यावरणीय चुनौतियों और शहर की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य मंत्रिमंडल ने शिमला के भीड़भाड़ वाले कोर एरिया के अधिकांश हिस्से को 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के लागू होने के बाद शहर के मध्य स्थित कई प्रमुख क्षेत्रों में नए निजी भवनों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा.

शिमला में 'नो कंस्ट्रक्शन जोन'

सुप्रीम कोर्ट से विकास योजना को मंजूरी मिलने के बाद इन 414.36 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्रीन बेल्टों में सीमित स्व-उपयोग निर्माण की अनुमति मिलने से अनेक भू-स्वामियों को राहत मिली थी, लेकिन अब सरकार ने शहर के संवेदनशील और अत्यधिक घनी आबादी वाले हिस्सों को दोबारा 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' के दायरे में लाने का फैसला किया है. सरकार के प्रस्ताव के अनुसार संजौली सड़क के ऊपर का पूरा क्षेत्र, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), लक्कड़ बाजार, रिज मैदान, रानी झांसी पार्क, मॉल रोड, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लार्क्स होटल, ओक ओवर, छोटा शिमला और वापस संजौली तक का व्यापक इलाका नए निर्माण प्रतिबंध के दायरे में आएगा. इन क्षेत्रों में अब निजी स्तर पर नए भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी.

टीसीपी की अधिसूचना जारी होने का इंतजार

गौर रहे कि, दिसंबर 2000 में हिमाचल सरकार ने शिमला के भीतर 17 ग्रीन बेल्ट अधिसूचित कर उन्हें 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित किया था. इसके बाद नवंबर 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी शिमला योजना क्षेत्र में भवनों की ऊंचाई अधिकतम ढाई मंजिल तक सीमित करने और ग्रीन बेल्टों में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए थे. राज्य सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके बाद शिमला विकास योजना-2041 को मंजूरी मिलने पर इन क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित स्व-उपयोग निर्माण का रास्ता खुला था.

संवेदनशील हिस्सों में निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण

अब सरकार के नए फैसले से एक बार फिर राजधानी के सबसे संवेदनशील हिस्सों में निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लागू होने जा रहा है. सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शिमला की पर्यावरणीय संवेदनशीलता, हरित क्षेत्र, प्राकृतिक ढलानों और शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर, जिन लोगों को विकास योजना-2041 के तहत निर्माण की उम्मीद जगी थी, उनके लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हो सकता है. ऐसे में टीसीपी विभाग द्वारा जारी होने वाली अधिसूचना और उस पर आने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर अब सभी की नजरें टिकी हैं.

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