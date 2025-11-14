ETV Bharat / state

शिमला की विवादित संजौली मस्जिद में स्थानीय महिलाओं ने नहीं पढ़ने दी नमाज, वापस लौटाए नमाजी

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद विवाद एक बार फिर गहरा गया है. शुक्रवार (14 नवंबर) को विवादित ढांचे पर नमाज पढ़ने आए लोगों को महिलाओं ने नमाज अदा नहीं करने दी. मस्जिद के गेट के बाहर महिलाएं इकट्ठा हो गईं और उन्होंने कहा कि जब मस्जिद अवैध है और कोर्ट ने भी मस्जिद को अवैध डिक्लेयर कर दिया है तो इसमें नमाज किस आधार पर पढ़ी जा रही है.

पहले तो स्थानीय महिलाओं ने नमाज अदा करने आए मुसलमानों को वहां से वापस जाने की अपील की और कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें जब कोर्ट ने अवैध मान लिया है तो इसमें नमाज नहीं हो सकती है. महिलाओं का कहना है कि वह अपने घरों के सामने खड़ी है और यहां से उन्हें कोई नहीं हटा सकता है. महिलाओं ने बताया कि, मस्जिद अवैध बना है और कोर्ट ने भी यह मान लिया है. इसलिए यहां जबरन नमाज न पढ़ें. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस व्यवस्था भी तैनात रही. संजौली थाना के एसएचओ भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी मुसलमान से अपील करते हुए कहा कि वह शांति व्यवस्था बनाए रखें और जब कोर्ट का आदेश है तो उसका उल्लंघन न करें.

स्थानीय महिलाओं ने विवादित संजौली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी (ETV Bharat)

मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को वापस लौटाया

संजौली मस्जिद में शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं ने नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाने की मांग है. इस बाबत स्थानीय महिलाओं ने DC शिमला को ज्ञापन सौंपकर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है. स्थानीय लोग का कहना है कि, बाहरी लोग शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं, इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा.

शुक्रवार को बाहरी लोग आ रहे नमाज पढ़ने! (ETV Bharat)

अदालत से भी मस्जिद तोड़ने का फैसला

स्थानीय लोगों का आरोप है कि, हफ्ते भर यहां मस्जिद में कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन शुक्रवार को जुम्मे पर बाहरी राज्यों के लोग यहां नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं. लोगों का कहना है कि, जब नगर निगम आयुक्त की अदालत से मस्जिद तोड़ने का फैसला दिया जा चुका है. जिला अदालत भी वक्फ बोर्ड के साथ संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर चुकी है, तो यहां गतिविधियां क्यों बंद नहीं करवाई जा रही हैं?

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)

'शुक्रवार को बाहरी लोग होते हैं इकट्ठा'

स्थानीय महिलाओं का कहना है कि, "शुक्रवार को बड़ी संख्या में बाहरी लोग यहां एकत्र हो जाते हैं. हम सब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, ऐसे में प्रशासन मस्जिद में आवाजाही पर रोक लगाए. इसके अलावा अवैध करार दी जा चुकी मस्जिद का बिजली और पानी कनेक्शन तुरंत काटे जाएं. इस जमीन पर हम लोग नमाज नहीं होने देंगे और यहां आने वाले लोगों को मस्जिद जाने से रोकेंगे."