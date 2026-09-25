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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़की भाजपा, EC ऑफिस पर हमला करने का लगाया आरोप

भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार किया.

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम (FB@JAIRAM-THAKUR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:46 PM IST

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शिमला: शिमला में शुक्रवार को चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया है. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई. उन्होंने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ की गई टिप्पणियों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. जयराम ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के कार्यालय पर हमला करना और वहां अराजकता की स्थिति पैदा करना एक कायराना कृत्य है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

'राहुल गांधी को फिर लॉन्च करने की कोशिश कर रही कांग्रेस'

जयराम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करके और प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करके कांग्रेस, राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव विभाग के कार्यालय के बाहर इस तरह का हिंसक प्रदर्शन किया जाना एक गंभीर विषय है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान न केवल पुतला फूंका गया, बल्कि चुनाव विभाग के कार्यालय को आग के हवाले करने की धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं माना जा सकता. जयराम ने प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने की मांग भी की.

'सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर हो कार्रवाई'

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कर्मचारियों के काम में बाधा डालना या हिंसा और आगजनी की धमकी देना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने मांग की कि शिमला स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार किया, सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया और कार्यालय में आग लगाने की धमकी भी दी. उन्होंने कहा कि इन सभी आरोपों की वीडियो फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर गहन जांच की जानी चाहिए. यदि जांच में कानून के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा (FB@SUDHIR-SHARMA)

'सत्ता में बैठी कांग्रेस कानून से ऊपर नहीं'

सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बनती है. उन्होंने कहा कि सत्ता किसी भी राजनीतिक दल को कानून से ऊपर नहीं रखती. यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान का उचित आकलन होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. सुधीर शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में कानून सभी के लिए समान होना चाहिए. प्रशासन की निष्पक्षता तभी दिखाई देगी, जब हर शिकायत और हर घटना की जांच एक समान तरीके से की जाएगी.

गौरतलब है कि शुक्रवार को कांग्रेस ने शिमला स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय की दीवारों पर कालिख पोती और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका.

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