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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़की भाजपा, EC ऑफिस पर हमला करने का लगाया आरोप

शिमला: शिमला में शुक्रवार को चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया है. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई. उन्होंने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ की गई टिप्पणियों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. जयराम ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के कार्यालय पर हमला करना और वहां अराजकता की स्थिति पैदा करना एक कायराना कृत्य है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

'राहुल गांधी को फिर लॉन्च करने की कोशिश कर रही कांग्रेस'

जयराम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करके और प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करके कांग्रेस, राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव विभाग के कार्यालय के बाहर इस तरह का हिंसक प्रदर्शन किया जाना एक गंभीर विषय है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान न केवल पुतला फूंका गया, बल्कि चुनाव विभाग के कार्यालय को आग के हवाले करने की धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं माना जा सकता. जयराम ने प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने की मांग भी की.

'सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर हो कार्रवाई'

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कर्मचारियों के काम में बाधा डालना या हिंसा और आगजनी की धमकी देना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने मांग की कि शिमला स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार किया, सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया और कार्यालय में आग लगाने की धमकी भी दी. उन्होंने कहा कि इन सभी आरोपों की वीडियो फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर गहन जांच की जानी चाहिए. यदि जांच में कानून के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.