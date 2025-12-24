ETV Bharat / state

क्रिसमस के रंग में रंगा शिमला, ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में उमड़े श्रद्धालु, देर रात तक होंगी प्रार्थनाएं

शिमला: क्रिसमस पर्व से पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च श्रद्धा, प्रार्थना और रोशनी से जगमगा उठा है. रिज मैदान पर स्थित यह चर्च न केवल शिमला, बल्कि पूरे हिमाचल का एक प्रमुख लैंडमार्क माना जाता है. क्रिसमस के मौके पर चर्च में विशेष सजावट, प्रार्थनाएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें देश-विदेश से आए पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं.

क्राइस्ट चर्च की प्रीस्ट-इन-चार्ज डॉ. विनिता रॉय ने बताया कि चर्च में क्रिसमस का उत्सव केवल 25 दिसंबर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी तैयारियां काफी पहले शुरू हो जाती हैं. उन्होंने कहा, "हमारे क्रिसमस कार्यक्रम एडवेंट के समय से ही शुरू हो जाते हैं. इस वर्ष एडवेंट 30 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और तभी से चर्च में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं."

डोर-टू-डोर कैरोल सिंगिंग से दिया प्रेम का संदेश

डॉ. विनिता रॉय ने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में चर्च की ओर से डोर-टू-डोर कैरोल सिंगिंग का आयोजन किया गया. उन्होंने कहा, "यह क्रिसमस की एक पुरानी परंपरा है, जिसमें हम एक-दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रेम व भाईचारे का संदेश साझा करते हैं." इस दौरान चर्च से जुड़े लोग अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं.

ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT)

क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे पर विशेष प्रार्थनाएं

चर्च प्रशासन के अनुसार 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी. डॉ. रॉय ने बताया, "24 दिसंबर को हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समस्त मानवता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है, जो प्रेम, शांति, आनंद और आशा का प्रतीक है."

देर रात तक खुला रहेगा चर्च

डॉ. विनिता रॉय ने जानकारी दी कि क्रिसमस ईव की रात क्राइस्ट चर्च देर रात तक खुला रहेगा. उन्होंने कहा कि इससे पर्यटक और श्रद्धालु देर रात तक चर्च में प्रार्थना कर सकेंगे और आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे. इस दौरान चर्च परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है.