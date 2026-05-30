शिमला में दोस्ती का दर्दनाक अंत, तेजधार हथियार से हमला, मामूली विवाद बना हत्या की वजह
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 7:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौपाल क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो दोस्तों के बीच हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रात के समय हुआ विवाद, दोस्त ने किया हमला
यह घटना चौपाल पुलिस थाना के तहत आने वाले कुहल गांव की है. मृतक की पहचान समीर चौधरी, निवासी नेपाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे समीर और दीपक दर्जी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक झगड़े में बदल गया. पुलिस के अनुसार, गुस्से में आए दीपक ने समीर के सिर पर तेजधार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक नेपाली मूल के थे और एक ही बगीचे में काम करते थे. इतना ही नहीं, दोनों बगीचे के साथ बने डेरे में रहते थे और आपस में अच्छे दोस्त भी बताए जा रहे हैं.
ग्रामीण की सूझबूझ से आरोपी पकड़ा गया
वारदात के बाद आरोपी दीपक ने अपने भाई मस्तराम को फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद मस्तराम ने स्थानीय निवासी भगत राम को इसकी सूचना दी. जब भगत राम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने आरोपी को कमरे के दरवाजे पर खड़ा पाया. भगत राम ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस के पहुंचने तक आरोपी को उसी कमरे में बंद रखा. इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कमरे के अंदर समीर का शव खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा मिला. पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए जांच कर रही है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है.
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