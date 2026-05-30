ETV Bharat / state

शिमला में दोस्ती का दर्दनाक अंत, तेजधार हथियार से हमला, मामूली विवाद बना हत्या की वजह

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

CHOPAL MURDER CASE
शिमला में दोस्त ने ली दोस्त की जान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौपाल क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो दोस्तों के बीच हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रात के समय हुआ विवाद, दोस्त ने किया हमला

यह घटना चौपाल पुलिस थाना के तहत आने वाले कुहल गांव की है. मृतक की पहचान समीर चौधरी, निवासी नेपाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे समीर और दीपक दर्जी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक झगड़े में बदल गया. पुलिस के अनुसार, गुस्से में आए दीपक ने समीर के सिर पर तेजधार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक नेपाली मूल के थे और एक ही बगीचे में काम करते थे. इतना ही नहीं, दोनों बगीचे के साथ बने डेरे में रहते थे और आपस में अच्छे दोस्त भी बताए जा रहे हैं.

ग्रामीण की सूझबूझ से आरोपी पकड़ा गया

वारदात के बाद आरोपी दीपक ने अपने भाई मस्तराम को फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद मस्तराम ने स्थानीय निवासी भगत राम को इसकी सूचना दी. जब भगत राम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने आरोपी को कमरे के दरवाजे पर खड़ा पाया. भगत राम ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस के पहुंचने तक आरोपी को उसी कमरे में बंद रखा. इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कमरे के अंदर समीर का शव खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा मिला. पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए जांच कर रही है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है.

ये भी पढ़ें: तेंदुए का खूनी हमला, पशुशाला की छत तोड़ 70 भेड़ों को मार डाला, कई घायल

ये भी पढ़ें: खुलेआम नशा करते युवक का VIDEO VIRAL, नगर निगम पार्किंग में नशे का इंजेक्शन लगाता दिखा युवक

TAGGED:

FRIEND KILLED FRIEND SHIMLA CHOPAL
NEPALI WORKER MURDER CHOPAL SHIMLA
MURDER IN SHIMLA
CHOPAL POLICE STATION
CHOPAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.