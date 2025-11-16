ETV Bharat / state

संजौली में तेज रफ्तार का कहर, दो कारों की टक्कर में गई मासूम की जान

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 'क्रेटा कार ढली की ओर से शिमला की तरफ आ रही थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी. इस टक्कर की चपेट में सड़क किनारे मौजूद 5 साल का एक मासूम बच्चा भी आ गया. हादसा इतना भीषण था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिले के संजौली थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल चंलौंठी में एक निजी रेस्टोरेंट के पास सड़क किनारे खड़ी मारुति कार से एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर में सड़क किनारे खड़ा एक बच्चा इसकी चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही संजौली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस के अनुसार बच्चे के शव की पहचान की प्रक्रिया जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में क्रेटा कार की तेज रफ्तार और लापरवाही को कारण माना जा रहा है. पुलिस ने लापरवाही करने वाले चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसपी संजीव गांधी ने बताया, 'संजोली के चलोठी में एक गाड़ी की टककर में एक मासूम की मौत हुईं है, जो सड़क किनारे खड़ा था. मामले में पुलिस जांच जारी है'.

पुलिस के अनुसार मृतक बच्चे की पहचान रोजर पुत्र हरीश (4 साल) के रूप में हुई है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का रहने वाला था. दरअसल, हरीश पनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तराखंड से शिमला अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था. परिवार सड़क किनारे खड़ा था और उसी समय बेकाबू क्रेटा ने आकर इस शांत पल को मातम में बदल दिया. रोजर अपनी मां-बाप की आंखों के सामने हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गया. हादसे के बाद बच्चे की मां और परिवार की चीखें सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर दौड़ पड़े, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका.

