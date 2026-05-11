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चमियाना वार्ड में चुनावी घमासान का मैदान तैयार, खुश विक्रम सेन के बाद भूपेंद्र सिंह ने भरा नामांकन, मंत्री अनिरुद्ध भी रहे साथ

कांग्रेस समर्थित जिला परिषद प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है.

BHUPENDRA SINGH NOMINATION SHIMLA
भूपेंद्र सिंह के नामांकन के दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह रहे मौजूद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं. जिला शिमला की कुसुम्पटी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला चमियाना जिला परिषद वार्ड इस बार खास चर्चा में है. यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. भाजपा की ओर से राज परिवार से जुड़े खुश विक्रम सेन पहले ही मैदान में उतर चुके हैं, जबकि अब कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को और रोचक बना दिया है.

नामांकन के दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह रहे मौजूद

सोमवार को कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे. नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी पहुंचे. पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल और राजनीतिक हलचल साफ देखने को मिली.

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नामांकन दाखिल करते कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

भाजपा पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह का हमला

नामांकन के बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन भाजपा ने रणनीति के तहत जिला परिषद उम्मीदवारों की घोषणा की है. ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा के पास बताने के लिए कोई काम नहीं है. मंत्री ने कहा कि भाजपा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का काम केवल बयानबाजी और लोगों को भ्रमित करना है, जबकि कांग्रेस सरकार जमीन पर विकास कार्य कर रही है.

क्षेत्र के विकास को बताया प्राथमिकता

कांग्रेस समर्थित जिला परिषद प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. उन्होंने मंत्री अनिरुद्ध सिंह का आभार जताते हुए कहा कि चमियाना वार्ड के विकास के लिए वह पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे. भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चमियाना वार्ड का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा.

चुनावी माहौल हुआ गर्म

चमियाना जिला परिषद वार्ड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं. एक ओर भाजपा ने खुश विक्रम सेन को मैदान में उतारकर चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया है, तो वहीं कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह के जरिए अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाने में जुटी है. आने वाले दिनों में इस वार्ड में चुनाव प्रचार और सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

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