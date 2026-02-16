ETV Bharat / state

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कमाल, बिना चीर-फाड़ किया ये जटिल ऑपरेशन, PGI जाने का झंझट खत्म!

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने एक बार फिर उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण पेश किया है. यहां गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की टीम ने बिना पेट चीरे दो जटिल पैंक्रियाटाइटिस मरीजों का सफल उपचार किया. आधुनिक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड तकनीक की मदद से यह जटिल प्रक्रिया पूरी की गई. इलाज के बाद दोनों मरीज स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

क्या थी मरीजों की समस्या?

अस्पताल में भर्ती एक 30 वर्षीय महिला और एक पुरुष मरीज पैंक्रियाटाइटिस की जटिल समस्या से पीड़ित थे. इस बीमारी में अग्न्याशय में सूजन के कारण पेट के अंदर तरल पदार्थ या मवाद जमा हो जाता है. महिला मरीज के पेट में काफी मात्रा में द्रव जमा हो गया था, जिससे उसका पेट दब गया था और वह खाना नहीं खा पा रही थी. उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं. वहीं पुरुष मरीज के पेट में भी कई जगह तरल पदार्थ जमा हो गया था, जिसके कारण वह सामान्य रूप से भोजन नहीं कर पा रहा था.

बिना ओपन सर्जरी किया गया उपचार

डॉक्टरों की टीम ने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड (EUS) गाइडेड सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी प्रक्रिया के जरिए दोनों मरीजों का उपचार किया. यह एक आधुनिक तकनीक है जिसमें एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को मिलाकर शरीर के अंदर की स्थिति को वास्तविक समय में देखा जाता है. इसके माध्यम से पेट में जमा द्रव को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया. इस पूरी प्रक्रिया में मरीज का पेट नहीं चीरना पड़ा, जिससे जोखिम कम हुआ और रिकवरी भी तेज रही.