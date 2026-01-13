शिमला के चलौंठी में धंस रही टनल का जियोलॉजिकल टीम ने किया निरीक्षण, दरार वाले घरों में लगाए गए उपकरण
जियोलॉजिकल विभाग इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर NHAI को निर्देश देगा.
शिमला: राजधानी शिमला के संजौली से सटे चलौंठी इलाके में निर्माणाधीन फोरलेन टनल के धंसने से मचे हड़कंप के बाद अब हालात की गंभीरता को देखते हुए जियोलॉजिकल विभाग सक्रिय हो गया है. मंगलवार को विभाग की विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचकर टनल, सड़क और आसपास के दरारग्रस्त मकानों का निरीक्षण किया. घरों में आई दरारों की स्थिति पर नजर रखने के लिए विशेष उपकरण भी लगाए गए हैं, ताकि आगे किसी बड़े खतरे का समय रहते आकलन किया जा सके.
टनल और धंसती सड़क का लिया गया जायजा
जियोलॉजिकल विभाग की टीम ने सबसे पहले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया. इसके साथ ही टनल के ऊपर धंस रही सड़क की स्थिति का भी बारीकी से अध्ययन किया गया. टीम ने मौके पर मौजूद तकनीकी पहलुओं को समझते हुए यह देखा कि जमीन में हो रहा धंसाव आगे कितना गंभीर रूप ले सकता है. टीम ने उन सभी मकानों का भी निरीक्षण किया, जिनमें दरारें आई हैं. विभाग के कर्मचारियों ने घरों की दीवारों और संरचना में आई दरारों को मापने के लिए विशेष उपकरण लगाए हैं. अधिकारियों के अनुसार इन उपकरणों से यह पता लगाया जाएगा कि दरारें बढ़ रही हैं या स्थिर हैं. अगर दरारों में बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि टनल क्षेत्र में जमीन लगातार धंस रही है.
रिपोर्ट तैयार कर NHAI को दिए जाएंगे निर्देश
जियोलॉजिकल विभाग ने बताया कि निरीक्षण के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इस रिपोर्ट के आधार पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को जरूरी तकनीकी निर्देश दिए जाएंगे. विभाग का कहना है कि बुधवार को NHAI के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे.
9 जनवरी को मकान में आई थी दरारें
गौरतलब है कि 9 जनवरी की रात चलौंठी में निर्माणाधीन टनल के भीतर अचानक मलबा गिरना शुरू हो गया था. इसके बाद टनल के ऊपर बने एक छह मंजिला मकान में बड़ी दरारें आ गईं. हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत मकान को खाली करवाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि टनल निर्माण के दौरान रात के समय की जा रही ब्लास्टिंग से उनके मकान हिलते रहे. लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में किए जा रहे काम की वजह से यह स्थिति बनी है. प्रभावित परिवारों ने सरकार और प्रशासन से सुरक्षा और मुआवजे की मांग की थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप भी मौके पर पहुंचे थे. प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को किराए पर रहने की व्यवस्था की और दरार भरने का काम भी शुरू करवाया है. वहीं, ब्लास्टिंग पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
