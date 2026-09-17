जनगणना की रफ्तार तेज, शिमला में 65 फीसदी आबादी कवर, 25 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य
शिमला में जनगणना के तहत 15 सितंबर तक 65 प्रतिशत आबादी का कवरेज. 25 सितंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 9:49 AM IST
शिमला: पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों की चुनौतियों के बीच जनगणना-2027 के दूसरे चरण का काम शिमला जिला में तेजी से आगे बढ़ रहा है. 15 सितंबर की शाम तक जिले की 65 प्रतिशत आबादी और परिवारों का कवरेज पूरा हो चुका है. अब प्रशासन शेष कार्य को गति देकर 25 सितंबर तक निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की तैयारी में है.
जनगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई. भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के उप महानिदेशक बिस्वजीत दास ने बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने अधिकारियों और फील्ड स्टाफ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जनगणना में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल टूल का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है.
5 लाख से अधिक लोगों की गिनती पूरी
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले की कुल 7,68,664 आबादी में से 5,00,621 लोगों का कवरेज पूरा हो चुका है. वहीं 1,90,946 परिवारों में से 1,24,343 परिवार कवर किए जा चुके हैं. इस तरह 15 सितंबर तक जनगणना कार्य करीब 65 प्रतिशत पूरा हो गया है. फील्ड स्तर पर सामने आ रही समस्याओं का संबंधित अधिकारियों के माध्यम से त्वरित समाधान किया जा रहा है. मौजूदा गति को देखते हुए जिला प्रशासन को उम्मीद है कि 25 सितंबर तक निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा.
दुर्गम क्षेत्रों में भी जारी है काम
बिस्वजीत दास ने कहा कि 'देशभर के हिम-बाधित और दुर्गम क्षेत्रों में जनगणना कार्य किया जा रहा है. भौगोलिक और मौसम संबंधी चुनौतियों के बावजूद फील्ड स्टाफ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है. अधिकारियों और कर्मचारियों से इसी गति के साथ कार्य जारी रखने की उम्मीद है.'
बैठक में निदेशक जनगणना हिमाचल प्रदेश दीपशिखा, नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल, एडीएम पंकज शर्मा, एडीएम ज्ञान सागर नेगी, जिला राजस्व अधिकारी शिवानी भारद्वाज, एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा, एसडीएम शिमला शहरी सन्नी शर्मा, तहसीलदार शिमला ग्रामीण संजीव गुप्ता सहित जनगणना से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें: इस साल पुरानी व्यवस्था, 2027 में बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग की नई तैयारी