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शिमला में बंदरों के झुंड ने महिला पर किया हमला, छह दिन बाद आईजीएमसी में मौत

समिट्री में बंदरों के हमले से घबराकर छत से गिरी 63 वर्षीय महिला की मौत. IGMC में इलाज के दौरान तोड़ा दम.

बंदरों के हमले में महिला की मौत
बंदरों के हमले में महिला की मौत (कॉन्सेप्ट इमेज)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
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शिमला: राजधानी शिमला के समिट्री क्षेत्र में बंदरों का आतंक एक और जान ले गया. बंदरों के झुंड के हमले से घबराकर छत से नीचे आंगन में गिरी 63 वर्षीय सत्या देवी ने करीब छह दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शनिवार को आईजीएमसी (IGMC) अस्पताल में दम तोड़ दिया.

परिजनों के मुताबिक, सत्या देवी रविवार सुबह करीब 7:30 बजे अपने मकान की छत पर पानी की टंकियां देखने गई थीं. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद बंदरों के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से वह बुरी तरह घबरा गईं और संतुलन बिगड़ने के कारण छत से सीधे नीचे आंगन में जा गिरीं. हादसे के बाद परिजन तुरंत उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें एचडीयू में भर्ती किया. छह दिनों तक चले इलाज के बाद शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन अर्की ले गए हैं.

आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉ. प्रवीण भाटिया ने बताया कि 'बंदरों के हमले में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में सत्या देवी के सीने में गंभीर चोटें आईं थी. हादसे के समय अधिक खून बह गया और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी.'

लोगों ने उठाए सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद समिट्री और आसपास के इलाकों में बंदरों के बढ़ते खौफ को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. स्थानीय पार्षद विनीत शर्मा ने कहा कि 'बंदरों के आतंक को लेकर वन विभाग और नगर निगम कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं. उन्होंने मांग की कि वन विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.'

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि समिट्री में बंदरों की बढ़ती संख्या के कारण छतों और गलियों में निकलना मुश्किल हो गया है. आए दिन लोग बंदरों से बचने के चक्कर में चोटिल हो रहे हैं, लेकिन बार-बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन मौन है.

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