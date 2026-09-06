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शिमला में बंदरों के झुंड ने महिला पर किया हमला, छह दिन बाद आईजीएमसी में मौत

शिमला: राजधानी शिमला के समिट्री क्षेत्र में बंदरों का आतंक एक और जान ले गया. बंदरों के झुंड के हमले से घबराकर छत से नीचे आंगन में गिरी 63 वर्षीय सत्या देवी ने करीब छह दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शनिवार को आईजीएमसी (IGMC) अस्पताल में दम तोड़ दिया.

परिजनों के मुताबिक, सत्या देवी रविवार सुबह करीब 7:30 बजे अपने मकान की छत पर पानी की टंकियां देखने गई थीं. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद बंदरों के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से वह बुरी तरह घबरा गईं और संतुलन बिगड़ने के कारण छत से सीधे नीचे आंगन में जा गिरीं. हादसे के बाद परिजन तुरंत उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें एचडीयू में भर्ती किया. छह दिनों तक चले इलाज के बाद शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन अर्की ले गए हैं.

आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉ. प्रवीण भाटिया ने बताया कि 'बंदरों के हमले में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में सत्या देवी के सीने में गंभीर चोटें आईं थी. हादसे के समय अधिक खून बह गया और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी.'

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