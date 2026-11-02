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दिवाली से पहले युवाओं के लिए रोजगार का मौका, शिमला में इन पदों के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू

शिमला में 10 पदों पर भर्ती ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला की ओर से 5 नवंबर, 2026 को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. इस इंटरव्यू के माध्यम से निजी कंपनी में विभिन्न श्रेणियों के कुल 10 पद भरे जाएंगे. इच्छुक एवं पात्र महिला और पुरुष अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अपने आवश्यक दस्तावेजों और बायोडाटा के साथ इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं.

जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया कि एम/एस हिमानी गोयल, गोविल निवास, टॉप फ्लोर, हिमलैंड होटल के सामने, शिमला में यह साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे. कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के कुल 10 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए किसी भी विषय में स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवारों को 14,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.

अच्छे संवाद कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे. उम्मीदवारों में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है. इसके अलावा एमएस ऑफिस, गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स का बुनियादी ज्ञान भी होना चाहिए. टेली-कॉलिंग, सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को चयन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.