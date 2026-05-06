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रोहड़ू कोर्ट और SDM कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर बम निरोधक और डॉग स्क्वॉड की टीम

एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "रोहड़ू में कोर्ट और एसडीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस अभी मामले में जांच कर रही है. बम निरोधक स्क्वाड और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंचकर तलाशी में जुटी है. सोमवार को भी शिमला में तीन निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी थी."

धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर और एसडीएम कार्यलाय में सुबह से अफरा-तफरी का माहौल है. आज (बुधवार, 6 मई) रोहड़ू कोर्ट और एस.डी.एम. कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इन परिसरों के आस-पास किसी भी वाहन की पार्किंग पर रोक रहेगी. बम निरोधक स्क्वाड और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच चुके हैं. कोर्ट का कामकाज भी आज दोपहर 12:00 बजे तक स्थगित रखा गया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहड़ू में कोर्ट और एसडीएम कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी मिली है. इसको लेकर पुलिस ऐतिहाट बरत रही है बम से उड़ने की धमकी का पोस्टर शिमला में लगा हुआ मिला है. उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. धमकी भरा पोस्टर मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

एसपी गौरव सिंह ने कहा कि, जिला शिमला पुलिस को आज भराड़ी रोड के समीप एक अज्ञात पोस्टर मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रोहड़ू स्थित अदालत परिसर एवं एसडीएम कार्यालय में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल एहतियाती कदम उठाए गए. रोहड़ू में अदालत परिसर एवं एसडीएम कार्यालय को सुरक्षा के दृष्टिगत खाली करवा लिया गया है. सभी वाहनों को परिसर से हटा दिया गया है और मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात हैं.

रोहड़ू कोर्ट और SDM कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी (Bomb Threat)

सदर थाने में मामला दर्ज

एसपी ने कहा कि, वर्तमान में परिसर की गहन जांच की जा रही है. अभी तक किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है. इस संबंध में थाना सदर में मामला दर्ज कर विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.मामले की जांच जारी है. जिला शिमला पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. पुलिस द्वारा स्थिति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा जा रहा है.

मौके पर बम निरोधक और डॉग स्क्वॉड की टीम (ETV Bharat)

पिछली धमकियों से अलग तरीका

भले ही ये प्रदेश में किसी संस्थान को उड़ाने की धमकी मिलने का पहला मामला न हो लेकिन इस बार तरीका नया जरूर है. अब तक धमकियां ईमेल के जरिए संस्थाओं को मिलती रही हैं. सभी धमकियां अज्ञात लोगों की ओर से संस्थान के अधिकारी के ईमेल आईडी पर मिली थी. लेकिन, इस बार धमकी मिलने का स्वरूप बिल्कुल अलग है. शिमला के भराड़ी इलाके में एक पोस्टर लगाकर कोर्ट और एसडीएम ऑफिस उड़ाने की धमकी दी गई है.

शिमला के कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी

बता दें कि, अभी 2 दिन पहले (सोमवार, 4 मई को) शिमला के कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. दयानंद पब्लिक स्कूल, डीएवी टुटू और सेंट थॉमस स्कूल को फौरन एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया और बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया गया. स्कूल प्रशासन ने बिना देर किए अभिभावकों को कॉल और मैसेज भेजकर बच्चों को तत्काल घर ले जाने के लिए कहा.

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