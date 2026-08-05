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"सुक्खू सरकार सुधर जाओ, वरना जनता सुधार देगी", बीजेपी की आक्रोश रैली में गरजे जयराम ठाकुर

सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल. जयराम ठाकुर ने सरकार पर BJP विधायक-नेताओं पर झूठे मुकदमे और फोन टैपिंग करने का लगाया आरोप.

शिमला में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली
शिमला में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 3:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार पर भाजपा ने विधायकों और नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाते हुए आज सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया. शिमला में भाजपा विधायक दल, नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली. इस दौरान भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी की.

भाजपा ने शिमला की सीटीओ से ओक ओवर तक रैली निकाली और ओक ओवर के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने सरकार पर विपक्षी दल भाजपा के विधायकों और नेताओं की कथित निगरानी, फोन टैपिंग और झूठे मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगाए. प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा विधायक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए.

बीजेपी की आक्रोश रैली (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश सरकार भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी के खिलाफ भी मामला बनाया गया और धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई. विजिलेंस की टीम सुधीर शर्मा के घर पहुंची, लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर भी अधिकारियों पर दबाव बनाकर मामला तैयार करने का प्रयास किया गया. राज्य सरकार भाजपा नेताओं और विधायकों पर झूठे मामले दर्ज करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है". भाजपा विधायकों और नेताओं के खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे है. सरकार के दमनकारी नीति, डराने और धमकाने के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है. ऐसी परिस्थियों में हम शुरुआत करेंगे कि आप सुधर जाओ नहीं तो आने वाले समय में जनता सुधार देगी.

शिमला में भाजपा का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल
शिमला में भाजपा का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ घरेलू विवाद को आधार बनाकर मुकदमा चलाया गया, विधायक आशीष शर्मा, उनके परिजनों और उनके भाई के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. साथ ही पूर्व विधायक केएल ठाकुर सहित अन्य नेताओं पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं. राज्य सरकार भाजपा के नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है जिसके खिलाफ आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.

सुक्खू सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल
सुक्खू सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल (ETV Bharat)

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है. प्रदेश सरकार विपक्ष के नेताओं और विधायकों के खिलाफ प्रतिरोध की भावना से कम कर रही है. उन पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं. आज विधायक दल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. इसके बाद पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे".

शिमला में विरोध प्रदर्शन करते भाजपा विधायक और नेता
शिमला में विरोध प्रदर्शन करते भाजपा विधायक और नेता (ETV Bharat)

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