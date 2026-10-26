खरगे की टिप्पणी पर भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं जलाने दिया कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला, कार्यकर्ताओं से हुई धक्कामुक्की
भाजपा ने कहा कि यदि मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी से माफी नहीं मांगी तो देशभर में उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:17 PM IST
शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शिमला में प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्ता डीसी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और खरगे के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खरगे का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया. पुतला जलाने से रोकने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई.
प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता तीन बार खरगे का पुतला लेकर आए, लेकिन पुलिस ने उसे जलाने नहीं दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. इसके अलावा अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे, ताकि पुतला जलाने की कोशिश को रोका जा सके. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही.
खरगे की टिप्पणी को बताया संस्कारों के खिलाफ
भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष की कथित टिप्पणी की कड़ी निंदा की. पार्टी नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति, संस्कारों और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया. भाजपा का कहना था कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता. प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, भाजपा उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी.
'जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस'
सिकंदर कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी एसआईआर तो कभी संविधान के मुद्दे पर राजनीति करती है और जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी राजनीतिक मर्यादा की सीमाओं से बाहर होती जा रही है. उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को लेकर पहले की गई कथित टिप्पणियों की भी निंदा की.
देशभर में प्रदर्शन करने की चेतावनी
राज्यसभा सांसद ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री से माफी नहीं मांगी तो भाजपा देशभर में उनके खिलाफ धरने और प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी इस तरह की टिप्पणियों का राजनीतिक जवाब देगी और कांग्रेस को आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा.
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