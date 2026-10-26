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खरगे की टिप्पणी पर भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं जलाने दिया कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला, कार्यकर्ताओं से हुई धक्कामुक्की

पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी को लेकर शिमला में भाजपा का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शिमला में प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्ता डीसी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और खरगे के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खरगे का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया. पुतला जलाने से रोकने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई.

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता तीन बार खरगे का पुतला लेकर आए, लेकिन पुलिस ने उसे जलाने नहीं दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. इसके अलावा अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे, ताकि पुतला जलाने की कोशिश को रोका जा सके. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही.