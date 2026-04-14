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नालागढ़-पिंजौर नेशनल हाईवे फोरलेन में देरी पर भड़के भाजपा सांसद, सुक्खू सरकार को ठहराया जिम्मेदार

हाईवे की खराब हालत और फोरलेन कार्य ठप होने पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि, "सड़क के किनारे लगती जमीनों को खाली करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की गई. इसके अलावा, जगह-जगह लगे बिजली के खंभों को हटाने का काम भी समय पर पूरा नहीं किया गया, जो आज भी कई स्थानों पर बाधा बना हुआ है."

बद्दी: नालागढ़-पिंजौर नेशनल हाईवे के फोरलेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नालागढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभाती, तो आज यह परियोजना अधूरी नहीं रहती. उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार ठहराया है.

40% कार्य पूरा करने के बाद चली गई कंपनी

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि, इन सभी कारणों के चलते जिस कंपनी ने फोरलेन निर्माण का ठेका लिया था, केवल लगभग 40 फीसदी कार्य पूरा करने के बाद ही परियोजना को बीच में छोड़कर चली गई. जिसके चलते हाईवे का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया और सड़क की हालत दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई. भाजपा सांसद ने कहा कि, पिछले बरसात के मौसम में हाईवे की स्थिति बेहद खराब हो गई थी. जगह-जगह गहरे गड्ढों के चलते सड़क पर पानी भर गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि, अगर समय पर जमीन उपलब्ध करवा दी जाती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती और फोरलेन निर्माण कार्य समय पर पूरा हो जाता.

शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप (ETV Bharat)

सड़क की मरम्मत के लिए ₹15 करोड़ का टेंडर

सांसद ने कहा कि आगामी बरसात से पहले सड़क की मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सके. साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को नई कंपनी द्वारा फोरलेन परियोजना का टेंडर लिए जाने की संभावना है, जिसके बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो पाएगा.

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