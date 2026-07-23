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भाजपा और SFI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, धक्का मुक्की से माहौल हुआ तनावपूर्ण

डीसी शिमला के ऑफिस के बाहर भाजपा और SFI कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप.

Shimla BJP and SFI workers Clashes
BJP-SFI कार्यकर्ताओं में झड़प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:12 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 12:50 PM IST

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शिमला: राजधानी शिमला में बुधवार को डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब दोनों संगठनों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झड़प और धक्का मुक्की शुरू हो गई. जिसके बाद मौके पर तैनात पुलिस ने तत्काल बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को अलग किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पाया.

डीसी ऑफिस के बाहर आपस में भिड़े BJP-SFI कार्यकर्ता (ETV Bharat)

BJP और SFI कार्यकर्ताओं में झड़प

यह झड़प डीसी ऑफिस के पास हुई है, जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे. वहीं, कुछ ही दूरी पर एसएफआई कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे. इसी दौरान अचानक एसएफआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और हल्की धक्का मुक्की की स्थिति बन गई. मौके पर तैनात पुलिस के बीच-बचाव के चलते कुछ समय तक तनाव का माहौल रहने के बाद स्थिति सामान्य हो गई और दोनों संगठन अपने-अपने स्थान पर प्रदर्शन करते रहे.

BJP ने SFI कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप

घटना के बाद भाजपा ने पूरे मामले को लेकर एसएफआई पर गंभीर आरोप लगाए. भाजपा का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता डीसी ऑफिस के बाहर पहले से ली अनुमति लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. भाजपा नेताओं के अनुसार प्रदर्शन की अनुमति पहले ही डीसी ऑफिस से ली गई थी और उसी के तहत कार्यकर्ता वहां मौजूद थे. भाजपा का आरोप है कि इसी दौरान अचानक एसएफआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उनके प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़ आए और वहां पहुंचकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. भाजपा ने दावा किया कि एसएफआई कार्यकर्ताओं के पास धरना-प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद वे भाजपा के प्रदर्शन स्थल में घुस आए.

Shimla BJP and SFI workers Clashes
पुलिस ने दोनों पक्षों को करवाया शांत (ETV Bharat)

'BJP और RSS देशभर में बेनकाब'

भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वह एसएफआई कार्यकर्ताओं को उनके प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से पहले ही रोकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और धक्का मुक्की की नौबत आई. वहीं, एसएफआई ने भाजपा के सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. लेफ्ट नेता विजेंद्र ने कहा कि एसएफआई कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और उनका आंदोलन युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर है. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस देशभर में बेनकाब हो चुके हैं.

"दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान सादी वर्दी में डंडे और पत्थर चलाने वाले लोग भाजपा और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता थे. अब शिमला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है. इस घटना से भाजपा और आरएसएस का छात्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है." - विजेंद्र मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, सीटू

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Last Updated : July 23, 2026 at 12:50 PM IST

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