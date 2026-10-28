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शिमला को 9 जिलों से जोड़ने वाला हाईवे बंद, NHAI और पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

शिमला-बिलासपुर-धर्मशाला नेशनल हाईवे ( ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

शिमला/बिलासपुर: राजधानी शिमला को प्रदेश के 9 जिलों से जोड़ने वाला शिमला-बिलासपुर-धर्मशाला नेशनल हाईवे को सड़क धंसने के कारण मरम्मत कार्य के लिए बंद कर दिया गया है. पहले इसे छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सुबह इस हिस्से को सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया था.

वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी