शिमला को 9 जिलों से जोड़ने वाला हाईवे बंद, NHAI और पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
नेशनल हाईवे बंद होने के चलते एनएचएआई और पुलिस ने वाहन चालकों को दी वैकल्पिक रास्ते इस्तेमाल करने की सलाह.
By PTI
Published : October 28, 2026 at 2:16 PM IST
शिमला/बिलासपुर: राजधानी शिमला को प्रदेश के 9 जिलों से जोड़ने वाला शिमला-बिलासपुर-धर्मशाला नेशनल हाईवे को सड़क धंसने के कारण मरम्मत कार्य के लिए बंद कर दिया गया है. पहले इसे छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सुबह इस हिस्से को सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया था.
वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी
ऐसे में NHAI और बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वैकल्पिक रास्तों का सुझाव दिया गया है. वाहन चालकों से तय रास्तों का इस्तेमाल करने और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते
- हमीरपुर-बिलासपुर-शिमला: पुलिस ने हमीरपुर और बिलासपुर से शिमला की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तय किया है. ये वाहन बरमाना, जुखाला, ज्वाल पुल, रानीकोटल, घारसी और दारलाघाट होते हुए शिमला पहुंचेंगे.
- शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर: इसी तरह, शिमला से बिलासपुर और हमीरपुर की ओर जाने वाले वाहन दारलाघाट, घारसी, रानीकोटल, ज्वाल पुल और घुमारवीं/बरमाना के रास्ते जा सकते हैं.
- शिमला-मंडी: शिमला से मंडी की ओर जाने वाले वाहनों को दारलाघाट, नवगांव, घारसी, रानीकोटल और बैरी से होकर जाने की सलाह दी गई है.
इन पर्यटन स्थलों के लिए भी एडवाइजरी
शिमला, कसौली, चैल, नारकंडा और कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों को भी इस एडवाइजरी का पालन करना होगा. इनमें से कई लोग मनाली, धर्मशाला और रोहतांग जैसी जगहों पर जाने के लिए शिमला-बिलासपुर-धर्मशाला नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में इन पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए भी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा.
नम्होल के खलोटा के पास रोका ट्रैफिक
बिलासपुर जिले के नम्होल में खलोटा के पास ट्रैफिक रोक दिया गया है. शिमला-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर नम्होल के खलोटा में मरम्मत का काम पूरा होने तक सड़क बंद रहेगी. साथ ही, आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. प्रवक्ता ने कहा कि जब तक सड़क सुधार का जरूरी काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वाहन चालकों को इन वैकल्पिक रास्तों के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए.