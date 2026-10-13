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आस्था और इतिहास का केंद्र है हिमाचल का ये मंदिर, बुशहर राजपरिवार से है गहरा नाता

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की पहाड़ियों में बसा सराहन सिर्फ खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, राजशाही के इतिहास और हिमालय की समृद्ध देव संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां स्थित माता भीमाकाली मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख स्थल है. लकड़ी और पत्थर से बनी ऊंची इमारतें, बारीक नक्काशी वाले दरवाजे, पारंपरिक स्थापत्य कला और मंदिर परिसर में व्याप्त आध्यात्मिक वातावरण इस स्थान को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है, मानो इतिहास के कई पन्ने एक साथ खुल रहे हों.

रामपुर के पूर्व बीडीसी चेयरमैन आत्मा राम केदारटा ने बताया कि यह वही सराहन है, जिसे कभी बुशहर रियासत के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी (Summer capital) के रूप में जाना जाता था. इस धरती का संबंध हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बुशहर राजपरिवार के दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह से भी रहा है. माता भीमाकाली मंदिर केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है, जिसने पीढ़ियों तक क्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है.

'800 सालों से ज्यादा पुरानी परंपरा'

बुशहर राजपरिवार के पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली मंदिर के इतिहास को लेकर अलग-अलग ऐतिहासिक विवरण और स्थानीय मान्यताएं प्रचलित हैं. पर्यटन संबंधी सरकारी विवरणों में मंदिर की उत्पत्ति लगभग 800 साल पुरानी बताई गई है, जबकि राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन के अभिलेख में मंदिर की निर्मित धरोहर को 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का बताया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपरा और आज दिखाई देने वाली स्थापत्य संरचना को अलग-अलग ऐतिहासिक संदर्भों में समझना जरूरी है.

800 साल से ज्यादा पुरानी है मंदिर की परंपरा (ETV Bharat)

बुशहर रियासत की आराध्य देवी

पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली को पूर्ववर्ती बुशहर रियासत के शासकों की कुलदेवी और आराध्य देवी माना जाता है. राजपरिवार के धार्मिक जीवन में मंदिर का विशेष स्थान रहा है. समय के साथ इस मंदिर की ख्याति बुशहर रियासत की सीमाओं से बाहर तक पहुंची और यह हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हो गया. मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में यह मान्यता भी प्रचलित है कि यह 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखता है. हालांकि शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और मंदिर की ऐतिहासिक तिथियों को धार्मिक परंपरा और प्रमाणित इतिहास को अलग-अलग संदर्भों में देखा जाता है.

देवी सती से जुड़ी है मंदिर की धार्मिक महत्ता

पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली मंदिर से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक मान्यता देवी सती और भगवान शिव की कथा पर आधारित है. मान्यता के अनुसार, राजा दक्ष के यज्ञ में देवी सती द्वारा आत्मदाह के बाद भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के अंगों को अलग किया था, ताकि शोक में डूबे भगवान शिव का दुख कम हो सके. इस दौरान देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग जहां-जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित हुए. स्थानीय धार्मिक परंपरा में सराहन स्थित माता भीमाकाली मंदिर को भी इसी मान्यता से जोड़ा जाता है. एक प्रचलित कथा के अनुसार, यहां माता सती के कान का हिस्सा गिरा था. यही वजह है कि श्रद्धालु इस स्थान को विशेष शक्ति स्थल मानकर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं.

बाणासुर से संबंधित धार्मिक मान्यता

बुशहर राजपरिवार के पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि भीमाकाली मंदिर से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा बाणासुर से संबंधित है. मान्यता है कि इस क्षेत्र में बाणासुर का शासन था और भगवान श्रीकृष्ण के साथ उनके युद्ध की कथा इस स्थान से जुड़ी है. लोकविश्वास के अनुसार, पराजित बाणासुर का सिर मंदिर के प्रवेश क्षेत्र के नीचे दबाया गया था. मंदिर परिसर में इससे जुड़ी एक ऊंची जगह की ओर भी संकेत किया जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार बाणासुर असुर राज बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़े, वीर और पराक्रमी पुत्र थे.

नवरात्रि में मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा (ETV Bharat)

राजशाही के दौर में सराहन का विशेष महत्व

पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि बुशहर रियासत का इतिहास इस मंदिर के महत्व को समझने के लिए बेहद अहम है. सराहन कभी इस रियासत के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है. मंदिर और राजमहल का निकट संबंध इस बात का प्रतीक है कि तत्कालीन शासन व्यवस्था में धर्म और राज परंपरा एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे. माता भीमाकाली को रियासत की आराध्य देवी मानने के कारण धार्मिक अनुष्ठानों और राजपरिवार की परंपराओं में मंदिर की केंद्रीय भूमिका रही. मंदिर परिसर के आसपास राजपरिवार से संबंधित ऐतिहासिक इमारतें भी इस संबंध की याद दिलाती हैं. समय के साथ शासन व्यवस्था बदली, रियासतों का राजनीतिक स्वरूप समाप्त हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन मंदिर की धार्मिक महत्ता बनी रही. आज भी सराहन की पहचान में माता भीमाकाली मंदिर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है.

1905 के भूकंप से नए मंदिर के निर्माण तक

पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली मंदिर के इतिहास में साल 1905 का भूकंप भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग के रूप में याद किया जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, उस भूकंप के दौरान पुराने मंदिर की इमारत एक ओर झुक गई थी. बाद में आए एक अन्य कंपन के बाद उसके फिर कुछ सीधा होने की कथा भी प्रचलित है. इस घटना को लेकर अनेक लोग मंदिर की प्राचीन निर्माण तकनीक और माता की महिमा से जुड़ी मान्यताओं का उल्लेख करते हैं. हालांकि इस प्रसंग के चमत्कारिक पहलू को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र प्रमाण जरूरी है. मंदिर परिसर में पुराने ढांचे के साथ एक अपेक्षाकृत नया मंदिर भी मौजूद है. सरकारी पर्यटन विवरण के अनुसार, राजा पदम सिंह ने 1920 के दशक में मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था. साल 1927 में नए मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है.

"पुराने और नए मंदिर का साथ-साथ मौजूद होना भीमाकाली मंदिर परिसर को स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट बनाता है. यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पीढ़ियों से विकसित होती रही निर्माण कला का उदाहरण भी है." - पुज्य देव शर्मा, पुरोहित, बुशहर रियासत राजपरिवार