आस्था और इतिहास का केंद्र है हिमाचल का ये मंदिर, बुशहर राजपरिवार से है गहरा नाता
इतिहास, राजशाही और देव परंपराओं का जीवंत रूप है ये मंदिर, हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:59 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की पहाड़ियों में बसा सराहन सिर्फ खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, राजशाही के इतिहास और हिमालय की समृद्ध देव संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां स्थित माता भीमाकाली मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख स्थल है. लकड़ी और पत्थर से बनी ऊंची इमारतें, बारीक नक्काशी वाले दरवाजे, पारंपरिक स्थापत्य कला और मंदिर परिसर में व्याप्त आध्यात्मिक वातावरण इस स्थान को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है, मानो इतिहास के कई पन्ने एक साथ खुल रहे हों.
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह से संबंधित
रामपुर के पूर्व बीडीसी चेयरमैन आत्मा राम केदारटा ने बताया कि यह वही सराहन है, जिसे कभी बुशहर रियासत के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी (Summer capital) के रूप में जाना जाता था. इस धरती का संबंध हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बुशहर राजपरिवार के दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह से भी रहा है. माता भीमाकाली मंदिर केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है, जिसने पीढ़ियों तक क्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है.
'800 सालों से ज्यादा पुरानी परंपरा'
बुशहर राजपरिवार के पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली मंदिर के इतिहास को लेकर अलग-अलग ऐतिहासिक विवरण और स्थानीय मान्यताएं प्रचलित हैं. पर्यटन संबंधी सरकारी विवरणों में मंदिर की उत्पत्ति लगभग 800 साल पुरानी बताई गई है, जबकि राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन के अभिलेख में मंदिर की निर्मित धरोहर को 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का बताया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपरा और आज दिखाई देने वाली स्थापत्य संरचना को अलग-अलग ऐतिहासिक संदर्भों में समझना जरूरी है.
बुशहर रियासत की आराध्य देवी
पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली को पूर्ववर्ती बुशहर रियासत के शासकों की कुलदेवी और आराध्य देवी माना जाता है. राजपरिवार के धार्मिक जीवन में मंदिर का विशेष स्थान रहा है. समय के साथ इस मंदिर की ख्याति बुशहर रियासत की सीमाओं से बाहर तक पहुंची और यह हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हो गया. मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में यह मान्यता भी प्रचलित है कि यह 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखता है. हालांकि शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और मंदिर की ऐतिहासिक तिथियों को धार्मिक परंपरा और प्रमाणित इतिहास को अलग-अलग संदर्भों में देखा जाता है.
देवी सती से जुड़ी है मंदिर की धार्मिक महत्ता
पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली मंदिर से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक मान्यता देवी सती और भगवान शिव की कथा पर आधारित है. मान्यता के अनुसार, राजा दक्ष के यज्ञ में देवी सती द्वारा आत्मदाह के बाद भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के अंगों को अलग किया था, ताकि शोक में डूबे भगवान शिव का दुख कम हो सके. इस दौरान देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग जहां-जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित हुए. स्थानीय धार्मिक परंपरा में सराहन स्थित माता भीमाकाली मंदिर को भी इसी मान्यता से जोड़ा जाता है. एक प्रचलित कथा के अनुसार, यहां माता सती के कान का हिस्सा गिरा था. यही वजह है कि श्रद्धालु इस स्थान को विशेष शक्ति स्थल मानकर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं.
बाणासुर से संबंधित धार्मिक मान्यता
बुशहर राजपरिवार के पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि भीमाकाली मंदिर से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा बाणासुर से संबंधित है. मान्यता है कि इस क्षेत्र में बाणासुर का शासन था और भगवान श्रीकृष्ण के साथ उनके युद्ध की कथा इस स्थान से जुड़ी है. लोकविश्वास के अनुसार, पराजित बाणासुर का सिर मंदिर के प्रवेश क्षेत्र के नीचे दबाया गया था. मंदिर परिसर में इससे जुड़ी एक ऊंची जगह की ओर भी संकेत किया जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार बाणासुर असुर राज बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़े, वीर और पराक्रमी पुत्र थे.
राजशाही के दौर में सराहन का विशेष महत्व
पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि बुशहर रियासत का इतिहास इस मंदिर के महत्व को समझने के लिए बेहद अहम है. सराहन कभी इस रियासत के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है. मंदिर और राजमहल का निकट संबंध इस बात का प्रतीक है कि तत्कालीन शासन व्यवस्था में धर्म और राज परंपरा एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे. माता भीमाकाली को रियासत की आराध्य देवी मानने के कारण धार्मिक अनुष्ठानों और राजपरिवार की परंपराओं में मंदिर की केंद्रीय भूमिका रही. मंदिर परिसर के आसपास राजपरिवार से संबंधित ऐतिहासिक इमारतें भी इस संबंध की याद दिलाती हैं. समय के साथ शासन व्यवस्था बदली, रियासतों का राजनीतिक स्वरूप समाप्त हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन मंदिर की धार्मिक महत्ता बनी रही. आज भी सराहन की पहचान में माता भीमाकाली मंदिर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है.
1905 के भूकंप से नए मंदिर के निर्माण तक
पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली मंदिर के इतिहास में साल 1905 का भूकंप भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग के रूप में याद किया जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, उस भूकंप के दौरान पुराने मंदिर की इमारत एक ओर झुक गई थी. बाद में आए एक अन्य कंपन के बाद उसके फिर कुछ सीधा होने की कथा भी प्रचलित है. इस घटना को लेकर अनेक लोग मंदिर की प्राचीन निर्माण तकनीक और माता की महिमा से जुड़ी मान्यताओं का उल्लेख करते हैं. हालांकि इस प्रसंग के चमत्कारिक पहलू को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र प्रमाण जरूरी है. मंदिर परिसर में पुराने ढांचे के साथ एक अपेक्षाकृत नया मंदिर भी मौजूद है. सरकारी पर्यटन विवरण के अनुसार, राजा पदम सिंह ने 1920 के दशक में मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था. साल 1927 में नए मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है.
"पुराने और नए मंदिर का साथ-साथ मौजूद होना भीमाकाली मंदिर परिसर को स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट बनाता है. यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पीढ़ियों से विकसित होती रही निर्माण कला का उदाहरण भी है." - पुज्य देव शर्मा, पुरोहित, बुशहर रियासत राजपरिवार
नवरात्रि-दशहरा पर आस्था के रंगों से सजता है सराहन
माता भीमाकाली मंदिर में सालभर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि और दशहरे के समय यहां धार्मिक गतिविधियों का विशेष महत्व रहता है. इन अवसरों पर माता की पूजा-अर्चना, पारंपरिक अनुष्ठान और स्थानीय धार्मिक परंपराएं केंद्र में रहती हैंं. दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. स्थानीय लोगों के लिए भी ये पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने का जरिया है. बुशहर क्षेत्र में देवी-देवताओं की परंपराओं का सामाजिक जीवन से गहरा संबंध रहा है.
काष्ठ-कुणी वास्तुकला: लकड़ी और पत्थर का अनूठा संगम
पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि माता भीमाकाली मंदिर की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी पारंपरिक हिमालयी वास्तुकला शामिल है. मंदिर में लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से तैयार की गई काष्ठ-कुणी शैली के तत्व दिखाई देते हैं. इस निर्माण पद्धति में लकड़ी और पत्थर को विशेष ढंग से एक-दूसरे के साथ जोड़ा जाता है. मंदिर की ऊंची संरचना, ढलानदार छतें, लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी और पारंपरिक निर्माण शैली इसे दूसरी इमारतों से अलग पहचान देती है. यहां हिंदू धार्मिक परंपराओं के साथ हिमालयी और तिब्बती क्षेत्र की स्थापत्य विशेषताओं का प्रभाव भी दिखाई देता है.
परिसर में अन्य देवताओं के मंदिर
मंदिर परिसर में अलग-अलग प्रांगण और अन्य धार्मिक स्थल मौजूद हैं. नृसिंह और रघुनाथ मंदिर सहित अन्य देवस्थल भी इस परिसर की धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं. यह स्थापत्य (Architecture) केवल सौंदर्य का विषय नहीं है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु, उपलब्ध निर्माण सामग्री और भूकंप जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के अनुरूप विकसित स्थानीय तकनीकों की जानकारी भी मिलती है.
सराहन की धरती से हिमाचल की राजनीति तक
पुरोहित पुज्य देव शर्मा ने बताया कि सराहन और माता भीमाकाली मंदिर की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह से भी जुड़ा है. उनके जीवन की शुरुआती स्मृतियों और पारिवारिक विरासत का संबंध सराहन से था. बुशहर राजपरिवार और माता भीमाकाली मंदिर के ऐतिहासिक रिश्ते के कारण यह मंदिर उनकी पारिवारिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने का भी महत्वपूर्ण स्थल है. माता भीमाकाली मंदिर परिसर और बुशहर राजपरिवार के इतिहास पर काम करने वाले लेखकों और शोधकर्ताओं ने भी इस संबंध का उल्लेख किया है. वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मंदिर परिसर को लेकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों को राजपरिवार के परिचय और सहयोग से जानकारी जुटाने के अवसर मिले थे.
"बुशहर राजपरिवार और माता भीमाकाली मंदिर का रिश्ता केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक आस्था की परंपराओं में भी इसकी गहरी छाप दिखाई देती है. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और बुशहर राजपरिवार के दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह हर नवरात्र की अष्टमी को माता भीमाकाली के दर्शन के लिए सराहन पहुंचते थे. माता के प्रति उनकी आस्था और मंदिर से उनका जुड़ाव क्षेत्र के लोगों के बीच भी विशेष चर्चा का विषय रहा है. अब लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं." - लेखराज बिष्ट, स्थानीय निवासी
आस्था, विरासत और पर्यटन का प्रमुख केंद्र
वर्तमान समय में माता भीमाकाली मंदिर धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा इतिहास, स्थापत्य कला और हिमालयी संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटक भी मंदिर परिसर को देखने पहुंचते हैं. सराहन की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी वातावरण और आसपास की सांस्कृतिक विरासत इस अनुभव को और खास बनाती है. मंदिर के संरक्षण के साथ आसपास के पारंपरिक भवनों, स्थानीय निर्माण कला और सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखना भी जरूरी है.
एक मंदिर, अनेक इतिहास
स्थानीय निवासी सराहन गोपाल सिंह ने बताया कि सराहन का माता भीमाकाली मंदिर सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं, बुशहर रियासत की विरासत, पारंपरिक हिमालयी वास्तुकला और आधुनिक हिमाचल के इतिहास को एक साथ समेटे हुए है. यहां श्रद्धालुओं के लिए माता के दर्शन आस्था का विषय हैं, इतिहासकारों के लिए यह अतीत को समझने का महत्वपूर्ण स्थल है और स्थानीय लोगों के लिए यह अपनी सांस्कृतिक पहचान का आधार है. राजशाही से लोकतंत्र तक का सफर तय कर चुके हिमाचल में यह मंदिर उस निरंतरता का प्रतीक है, जिसमें शासन और समय बदलते रहे, लेकिन लोगों की आस्था और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी जीवंत हैं. माता भीमाकाली का दरबार इसीलिए केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हिमालय की स्मृतियों, आस्था और इतिहास का ऐसा जीवंत दस्तावेज है, जिसकी कहानी आज भी नई पीढ़ियों तक पहुंच रही है.
भीमाकाली मंदिर न्यास ट्रस्ट करता है संचालन
माता भीमाकाली मंदिर का संचालन भीमाकाली मंदिर न्यास सराहन द्वारा किया जाता है. न्यास के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं, जबकि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी एसडीएम रामपुर बुशहर हर्ष अमरेंद्र सिंह संभाल रहे हैं. मंदिर की धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के साथ-साथ ऐतिहासिक भवनों के रखरखाव, परिसर की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में न्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है.