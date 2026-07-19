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बुजुर्ग मरीजों को बड़ी राहत! अब आयुर्वेदिक अस्पताल में मिलेगी निःशुल्क OPD की सुविधा

शिमला: शिमला के छोटा शिमला स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. शनिवार को हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल के विकास कार्यों के लिए 60 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से निःशुल्क ओपीडी, रेफर मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा, पंचकर्म सेवाओं के विस्तार और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक की अध्यक्षता आयुष एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने की.

विकास कार्यों के लिए 60 लाख का प्रस्ताव

रोगी कल्याण समिति की बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष में हुए कार्यों की समीक्षा की गई. साथ ही आगामी वर्ष के लिए अस्पताल में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने और मरीजों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 60 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया. बैठक में आयुष विभाग की सचिव, निदेशक समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे.

बुजुर्गों के लिए अलग मुफ्त OPD

बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए अस्पताल में अलग निःशुल्क ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा अस्पताल से अन्य संस्थानों में रेफर किए जाने वाले मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके.

पंचकर्म सेवाओं का होगा विस्तार

आयुष एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि अस्पताल में पिछले वर्ष शुरू की गई वेलनेस पंचकर्मा सेवा को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. पंचकर्म उपचार के लिए एडवांस बुकिंग हो रही है. इसे देखते हुए अब जिला स्तर तक पंचकर्म सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेदिक उपचार का लाभ मिल सके.