फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जाल में फंसा सेब बागवान, ₹36 लाख की ठगी

शिमला में सेब बागवान के साथ ठगी का मामला सामने आया है. ठगो ने ऑनलाइन मुनाफे का सपना दिखाकर उससे 36 लाख रुपये ठग लिए.

Cyber Fraud Shimla
शिमला में सेब बागवान के साथ ₹36 लाख की ठगी हुई है (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
शिमला: ऑनलाइन मुनाफे का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने शिमला के सेब बहुल इलाके के एक बागवान से करीब 36 लाख रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश के नाम पर उसे झांसे में लिया. पीड़ित ने इस संबंध में शिमला स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है.

कॉल से शुरू हुई ठगी

शिकायत के अनुसार, पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को 'इंडनिव प्रो' नामक कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का दावा किया. उसकी बातों में आकर पीड़ित ने बताए गए ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया.

ठगों ने ट्रेडिंग शुरू कराने के नाम पर पहले 15 हजार रुपये जमा करवाए. इसके बाद एक कथित आईपीओ में निवेश का झांसा देकर पीड़ित से अलग-अलग किश्तों में करीब 14 लाख रुपये जमा करवा लिए गए.

चार्ज के नाम पर और पैसे मांगे

जब पीड़ित को मुनाफा मिलने की उम्मीद जगी, तो ठगों ने 'सर्विस चार्ज' के नाम पर 10 लाख रुपये और जमा करवाए. इसके बाद सर्वर में गड़बड़ी बताकर गलत खाते में पैसे चले जाने का बहाना बनाया और दोबारा 10 लाख रुपये मंगवा लिए.

इसके बाद ठगों ने 30 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्ज की मांग शुरू कर दी. तभी पीड़ित को ठगी का शक हुआ और उसने पुलिस से संपर्क किया. जांच में सामने आया कि कुल मिलाकर पीड़ित से करीब 36 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई है.

सतर्क रहने की अपील

एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा, "ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करें, खासकर जब ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश योजना या आईपीओ में मुनाफे का लालच दिया जाए."

पुलिस ने लोगों ने किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट cybercrime.gov.in पर देने की अपील की है.

