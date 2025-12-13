ETV Bharat / state

फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जाल में फंसा सेब बागवान, ₹36 लाख की ठगी

शिमला में सेब बागवान के साथ ₹36 लाख की ठगी हुई है ( File Photo )

शिमला: ऑनलाइन मुनाफे का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने शिमला के सेब बहुल इलाके के एक बागवान से करीब 36 लाख रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश के नाम पर उसे झांसे में लिया. पीड़ित ने इस संबंध में शिमला स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है. कॉल से शुरू हुई ठगी शिकायत के अनुसार, पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को 'इंडनिव प्रो' नामक कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का दावा किया. उसकी बातों में आकर पीड़ित ने बताए गए ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया. ठगों ने ट्रेडिंग शुरू कराने के नाम पर पहले 15 हजार रुपये जमा करवाए. इसके बाद एक कथित आईपीओ में निवेश का झांसा देकर पीड़ित से अलग-अलग किश्तों में करीब 14 लाख रुपये जमा करवा लिए गए. चार्ज के नाम पर और पैसे मांगे