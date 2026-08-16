ETV Bharat / state

कांग्रेस मुख्यालय में वंदेमातरम विवाद पर अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा- इस कृत्य के लिए इन्हें देश नहीं करेगा माफ

वंदे मातरम विवाद पर अनुराग ठाकुर का सोनिया और राहुल गांधी पर तीखा हमला. उन्होंने गांधी परिवार पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया.

अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना
अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना (PTI)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदेमातरम गायन के बीच हुई एक कथित घटना को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी विवादों में घिर गई हैं. विपक्षी दल उनपर हमलावर हैं. अब अनुराग ठाकुर ने सोनिया, राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है.

अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सिर्फ वंदे मातरम् का ही अपमान नहीं किया, बल्कि अपनी ही पार्टी के एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जमकर अपमानित किया, जब खड़गे जी वहां मौजूद थे तो हर तरह के निर्देश देने के अधिकारी वो ही थे, लेकिन वंदे मातरम गायन के बीच में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत को रोकने का निर्देश देकर खुद को फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर साबित किया और बताया कि कांग्रेस में कुर्सी पर चाहे कोई भी पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, आदेश और निर्देश देने का हक तो सिर्फ गांधी परिवार को ही है.

अनुराग ठाकुर ने आगे लिखा कि 'कल के सारे वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि वंदे मातरम रोकने के लिए एक तरफ़ से राहुल और एक तरफ से सोनिया गांधी उग्र हो रहे हैं और बीच में खड़गे जी खुद को असहज और असहाय पा रहे हैं, जिस प्रताड़ना से स्वर्गीय मनमोहन जी गुजरे, आज वही हाल गांधी परिवार ने खड़गे जी का कर रखा है. गांधी परिवार आखिर खुद को राष्ट्र, संविधान, व्यवस्था से ऊपर क्यों मानता है? क्या देश इनके कल के कृत्य के लिए इन्हें माफ़ करेगा?'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कथित तौर पर सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण के बाद पूरा वंदे मातरम गाने को लेकर आपत्ति जताई. इसका अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि वंदेमातरम के दौरान सोनिया गांधी पीछे मुड़कर देखती है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ कहती हैं. इसी गहमा गहमी के बीच कथित तौर पर वंदे मातरम को रोक दिया जाता है. अब इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है.

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल के राजनीतिक इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार चला रहे सुक्खू, सड़क-बिजली और पानी जैसी व्यवस्थाएं बदहाल'

TAGGED:

ANURAG THAKUR ATTACKS SONIA GANDHI
CONGRESS VANDEMATARAM VIDEO ROW
ANURAG THAKUR
अनुराग ठाकुर
VANDE MATARAM CONTROVERSY CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.