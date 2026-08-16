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कांग्रेस मुख्यालय में वंदेमातरम विवाद पर अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा- इस कृत्य के लिए इन्हें देश नहीं करेगा माफ

शिमला: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदेमातरम गायन के बीच हुई एक कथित घटना को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी विवादों में घिर गई हैं. विपक्षी दल उनपर हमलावर हैं. अब अनुराग ठाकुर ने सोनिया, राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है.

अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सिर्फ वंदे मातरम् का ही अपमान नहीं किया, बल्कि अपनी ही पार्टी के एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जमकर अपमानित किया, जब खड़गे जी वहां मौजूद थे तो हर तरह के निर्देश देने के अधिकारी वो ही थे, लेकिन वंदे मातरम गायन के बीच में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत को रोकने का निर्देश देकर खुद को फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर साबित किया और बताया कि कांग्रेस में कुर्सी पर चाहे कोई भी पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, आदेश और निर्देश देने का हक तो सिर्फ गांधी परिवार को ही है.

अनुराग ठाकुर ने आगे लिखा कि 'कल के सारे वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि वंदे मातरम रोकने के लिए एक तरफ़ से राहुल और एक तरफ से सोनिया गांधी उग्र हो रहे हैं और बीच में खड़गे जी खुद को असहज और असहाय पा रहे हैं, जिस प्रताड़ना से स्वर्गीय मनमोहन जी गुजरे, आज वही हाल गांधी परिवार ने खड़गे जी का कर रखा है. गांधी परिवार आखिर खुद को राष्ट्र, संविधान, व्यवस्था से ऊपर क्यों मानता है? क्या देश इनके कल के कृत्य के लिए इन्हें माफ़ करेगा?'