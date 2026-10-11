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क्यों हिमाचल लाई गई थी ये तोप के आकार की गन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया वैन, क्या था इसका काम

शिमला: हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बड़ी तोपनुमा बड़ी सी तोपनुमा आकृति का मुंह आसमान की तरफ किया गया है. इसका काम है एक जोरदार धमाके के साथ बादलों को तितर बितर करना और उस इलाकों को ओलावृष्टि से बचाना. इस तोपनुमा जैसी चीज का नाम एंटी हेलगन है. अब इस तोपनुमा आकार की एंटी हेलगन का मुंह हाईकोर्ट के एक आदेश ने अगले एक साल तक के लिए बंद करवा दिया है.

दरअसल हिमाचल प्रदेश में एंटी हेलगन तकनीक को बागवानों की फसल को ओलों से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से अपनाया गया था, उसकी वास्तविक उपयोगिता और प्रभावों को लेकर अब न्यायिक स्तर पर भी जवाब मांगे जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिमला के जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों में स्थापित दो एंटी हेलगन के संचालन पर रोक लगाते हुए सरकारी और निजी, दोनों तरह की एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर कम से कम एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2011 में प्रदेश में पहली बार एंटी हेलगन स्थापित की गई थी. उस समय बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के प्रयासों के बाद इसे लाया गया. उस वक्त विचार यह था कि ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कोई उपाय किया जाए.

आगे बातचीत में प्रो. भारद्वाज ने कहा कि इसमें मौसम वैज्ञानिकों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है. वो बता सकते हैं कि बादलों में ओले बनने की संभावना है या नहीं और मौसम की परिस्थितियां किस तरह की हैं. पूरी जानकारी होने के बाद ही इस तकनीक के इस्तेमाल का सही आकलन किया जा सकता है. यदि परिस्थितियां अनुकूल हों, तो इससे बागवानों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पूरी तरह बचाव होने की कोई स्पष्ट वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

हिमाचल में एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट की रोक के बीच क्या इस तकनीक पर वैज्ञानिक आधार पर शोध करने की जरूरत है? इस पर प्रो. एसपी भारद्वाज ने कहा कि बिल्कुल सेब की खेती वैज्ञानिक आधार पर होती है, यदि हम किसी तकनीक को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नहीं अपनाएंगे, तो हम केवल अंदाजों पर काम कर रहे होंगे. कोई कहेगा कि इससे फायदा हुआ और कोई कहेगा कि नहीं हुआ. इसलिए पूरी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना जरूरी है.

प्रो. एसपी भारद्वाज ने कहा कि 'अभी तक उपलब्ध अध्ययनों और प्रयोगों से इसके प्रभाव को लेकर कोई ऐसा स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जिससे यह कहा जा सके कि एंटी हेलगन ओलावृष्टि से पूरी तरह बचाव करती है. बादलों की दिशा में बदलाव की संभावना भी सीमित परिस्थितियों तक ही हो सकती है.'

प्रो. भारद्वाज ने कहा कि यदि ओले पहले ही बन चुके हैं और काफी ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो एंटी हेलगन उन्हें किस हद तक प्रभावित कर पाएगी, यह बड़ा सवाल है. संभव है कि कुछ ओले टूटकर छोटे हो जाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा. छोटे ओले भी गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं.

हिमाचल में जहां एंटी हेलगन लगाई गई हैं, वहां अब तक क्या परिणाम सामने आए हैं? क्या यह ओलों को पिघलाती है या उन्हें तोड़कर छोटा कर देती है? इसके जवाब में प्रो. एसपी भारद्वाज ने कहा कि इसके लिए एंटी हेलगन को बहुत पहले चलाना पड़ता है. हमें ये पता होना चाहिए कि संबंधित बादलों में ओले बनने की संभावना है या नहीं. इसके लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के साथ समन्वय जरूरी है. आम आदमी अपने स्तर पर यह नहीं पहचान सकता कि किसी बादल में ओले बनने वाले हैं या नहीं.

क्या एंटी हेलगन बादलों की दिशा भी बदल सकती है? क्या इसे चलाने से बादल दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां ज्यादा बारिश हो सकती है? इस पर प्रो. एसपी भारद्वाज ने कहा कि यदि बादल बहुत कमजोर हों या उनकी गहराई कम हो और वे किसी सीमित क्षेत्र तक हों, तो उनकी दिशा में थोड़ा बदलाव संभव हो सकता है, लेकिन यदि चारों तरफ बड़े-बड़े बादल हों, तो एंटी हेलगन में उनकी दिशा बदलने की इतनी क्षमता नहीं होती. मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन पूरा बादल एक तरफ खिसक जाएगा, ऐसा नहीं होता. दुनिया में कुछ ऐसे अध्ययन भी सामने आए हैं कि जहां लंबे समय तक एंटी हेलगन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वहां बारिश कम होने की बात कही गई है. इस तरह के अध्ययन कुछ शोध पत्रों में भी दर्ज किए गए हैं.

एसपी भारद्वाद कहते हैं कि यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ओले इतनी ऊंचाई पर बनते हैं, तो जमीन से चलने वाली एंटी हेलगन वहां तक कैसे पहुंच पाएगी? इसकी तरंगें कुछ सौ मीटर तक ही पहुंचती हैं, हजारों मीटर तक नहीं. इसलिए इसकी प्रभावशीलता को लेकर वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

इससे पर्यावरण को फायदा होता है या नुकसान? इस सवाल के जवाब में प्रो. एसपी भारद्वाज ने कहा कि 'वास्तव में ये तोप जैसी एक मशीन है, जिसमें एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है. इस गैस को लगातार विस्फोट के रूप में छोड़ा जाता है. इसके लिए गैस सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, इसके प्रभाव को समझने के लिए ये जानकारी होना जरूरी है कि बादल कितने गहरे हैं और ओले किस ऊंचाई पर बन रहे हैं. ओले लगभग 12 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई वाले वायुमंडलीय क्षेत्र में बनने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हो सकते हैं.'

वायुमंडल की पहली परत को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जो लगभग 12 किलोमीटर तक फैली होती है. ओले बनाने वाले बादल काफी ऊंचे होते हैं और उनमें तापमान शून्य से नीचे रहता है. गर्मियों में, खासकर अप्रैल से जून के बीच, गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं. इनके साथ धूल के कण, बैक्टीरिया और प्रदूषण के कण भी ऊपर जा सकते हैं. अलग-अलग तापमान वाली परतों में बर्फ के कण आपस में टकराते हैं और उन पर बर्फ की परतें जमती जाती हैं. जब ओलों का वजन बढ़ जाता है और बादलों में उन्हें ऊपर बनाए रखने वाली हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तो वे नीचे गिरने लगते हैं.

प्रो. एसपी भारद्वाज ने कहा कि 'एंटी हेलगन का विस्तार सबसे पहले जर्मनी से हुआ. जर्मनी में यह सबसे पहले बनी. उसके बाद स्पेन और न्यूजीलैंड में भी इसका इस्तेमाल हुआ. अब कई जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है, जहां तक इसके प्रयोग का सवाल है, स्पेन और मैक्सिको में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर किए गए प्रयोगों में यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाया कि इससे फायदा होता है या नहीं. बाद में लोगों ने एंटी हेल नेट्स की ओर रुख किया. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एंटी हेलगन के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है.'

इसी अहम मुद्दे पर ETV भारत ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी के रिटायर प्रोफेसर एवं वर्ष 2018 से इंडिया मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश चैप्टर के चेयरपर्सन प्रो. एसपी भारद्वाज से विशेष बातचीत की.

अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि एंटी हेलगन का संचालन बंद होने के बाद देओरीघाट, बंदेओघाट और आसपास के क्षेत्रों के बागवानों व किसानों को कोई लाभ हुआ है या नहीं. इसके साथ ही, सरकार को इस तकनीक के प्रभावों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों और मेक्सिको, रोमानिया सहित अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हिमाचल में एंटी हेलगन के इस्तेमाल, वैज्ञानिक आधार और बागवानी क्षेत्र के लिए इसकी उपयोगिता पर चर्चा तेज हो गई है.

LPG मॉडल तक पहुंचा सफर

हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलगन के इस्तेमाल का सिलसिला करीब डेढ़ दशक पुराना है. वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में अमेरिकी तकनीक पर आधारित तीन एंटी हेलगन को कोटखाई के बंडेओघाट, रोहड़ू के देओरीघाट, जुब्बल के खड़ासू ट्रायल के तौर पर स्थापित की गई थीं.

इसके बाद बागवानों ने सरकार से अनुमति लेकर नीदरलैंड से भी एंटी हेलगन आयात कीं और अपने स्तर पर इन्हें स्थापित किया. हालांकि, इन मशीनों को चलाने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता था, जिस पर काफी अधिक खर्च आता था. ऐसे में बागवानों ने कम लागत वाले विकल्पों की तलाश शुरू की और एलपीजी से चलने वाली एंटी हेलगन भी स्थापित की गईं.

फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हरीश चौहान के अनुसार, 'वर्ष 2018 में डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित एक सेमिनार के दौरान इस तकनीक को सस्ता बनाने की दिशा में अहम पहल हुई. सेमिनार में आईआईटी मुंबई, आईआईटी पुणे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और बागवानी विभाग के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई. सेमिनार में आईआईटी मुंबई ने एलपीजी से संचालित होने वाली कम लागत की दो एंटी हेलगन विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया. इसके बाद इन मशीनों को पहले ट्रायल के तौर पर कंडाघाट में स्थापित किया गया और फिर जुब्बल के मंढोल गांव में इंस्टॉल किया गया. इस तरह प्रदेश में एंटी हेलगन का सफर अमेरिकी मशीनों के शुरुआती प्रयोग से आगे बढ़ते हुए कम खर्च वाले एलपीजी मॉडल तक पहुंचा.'

हाईकोर्ट ने एक साल के लिए लगाया वैन (ETV Bharat)

एंटी हेलगन पर प्रतिबंध समाधान नहीं: हरीश चौहान

हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से सेब सहित अन्य फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही एंटी हेलगन पर प्रतिबंध के बीच बागवानों ने इस तकनीक को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन की मांग उठाई है. हरीश चौहान का कहना है कि किसी तकनीक को लेकर संदेह होने पर सीधे प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है. पहले उन क्षेत्रों में इसके परिणामों का आकलन किया जाना चाहिए, जहां एंटी हेलगन स्थापित हैं. कई बागवानों का मानना है कि एंटी हेलगन के इस्तेमाल से ओलावृष्टि से फसलों को बचाने में फायदा हुआ है. ऐसे में क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाना चाहिए, ताकि इसके प्रभावों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके.

हरीश चौहान का कहना है कि बागवान केवल एंटी हेलनेट के भरोसे नहीं रह सकते. ओलावृष्टि से बचाव के लिए एंटी हेलगन को रडार से जोड़कर सभी ओलाप्रवण क्षेत्रों में स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए. उनके अनुसार, एंटी हेलगन का इस्तेमाल मुख्य रूप से अप्रैल से जून के दौरान बादल आने पर किया जाता है. मौसम की स्थिति और जरूरत के अनुसार पांच मिनट से लेकर आधे घंटे तक गोले दागे जाते हैं. इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है.

उन्होंने कहा कि एंटी हेलगन को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन क्षेत्रों के बागवानों से फीडबैक लिया जाना चाहिए, जहां इनका इस्तेमाल हो रहा है. बागवानों के अनुभव, फसल पर पड़े प्रभाव और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाना चाहिए. यदि इसके काम करने की प्रभावशीलता या पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर कोई संशय है, तो क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाए. इससे एंटी हेलगन के उपयोग को लेकर प्रमाण-आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

'जहां एंटी हेलगन चली, वहां ओलों से मिला बचाव'

हिमाचल प्रदेश में एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर छिड़ी बहस के बीच बागवानों के अनुभव भी सामने आ रहे हैं. कोई इसके प्रभाव को लेकर वैज्ञानिक प्रमाणों की मांग कर रहा है, तो कुछ बागवान अपने अनुभव के आधार पर इसे फसलों की सुरक्षा के लिए उपयोगी मानते हैं.

जिला शिमला के कोटखाई क्षेत्र के बखौल के बागवान संजीव चौहान का कहना है कि 'हमारे क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से एंटी हेलगन बंद पड़ी है और इसका संचालन नहीं हो रहा है, जिन क्षेत्रों में एंटी हेलगन चलाई गई और जहां तक इसका प्रभाव रहा, वहां ओलावृष्टि नहीं हुई. हालांकि, आसपास के क्षेत्रों में इसके क्या प्रभाव पड़े, इसकी जानकारी नहीं है. ऐसे में एंटी हेलगन के वास्तविक असर को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की जरूरत है.'

संजीव चौहान का कहना है कि जहां एंटी हेलगन स्थापित की गई है, वहां बागवानों को इसका फायदा हुआ है. उनके अनुसार, एंटी हेलगन के प्रभाव वाले क्षेत्र में ओले नहीं गिरे हैं. हालांकि, इसके प्रभाव का आकलन केवल अनुभव के आधार पर नहीं किया जा सकता. आसपास के क्षेत्रों में मौसम और ओलावृष्टि पर इसका क्या असर हुआ, यह वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है.

कैसे काम करती है एंटी हेल गन​

मशीन के संचालन के लिए इसके निचले हिस्से में कंबशन चैंबर होता है. इसमें मुख्य रूप से एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि लागत कम करने के लिए अब कई जगह एलपीजी (LPG) गैस का भी उपयोग किया जाने लगा है. इस प्रक्रिया में गैस सिलेंडर को मशीन से जोड़ा जाता है. कक्ष के भीतर गैस और हवा को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है. जैसे ही स्पार्क प्लग के जरिए इस मिश्रण में चिंगारी छोड़ी जाती है, तो एक बेहद तीव्र और नियंत्रित विस्फोट आसमान की तरफ होता है, जिसकी आवाज दूर-दूर तक गूंजती है.

इस धमाके के बाद असली खेल तोप के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है. तोप का ऊपरी भाग एक विशाल शंकु के आकार का होता है, जिसका मुख्य काम विस्फोट से पैदा हुई भारी मात्रा में ध्वनि ऊर्जा को एक दिशा देना और उसे कंप्रैंस करना होता है. इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप तोप के मुंह से बहुत अधिक ऊर्जा वाली शॉक वेव्स या तीव्र ध्वनि तरंगें एक रिंग या वलय के रूप में बाहर निकलती हैं.

ये शॉक वेव्स ध्वनि की गति से बेहद तेजी से आसमान की तरफ ऊपर की ओर उठती हैं और बादलों की निचली परत तक पहुंचती हैं. वैज्ञानिकों और बागवानों के अनुसार, जब ये शक्तिशाली तरंगें 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओले बनाने वाले बादलों के भीतर पानी की बूंदों और बर्फ के कणों से टकराती हैं, तो यह उनके जमने के चक्र को तोड़ देती हैं. इसके प्रभाव से बड़े और खतरनाक ओले नहीं बन पाते, या तो वे पिघलकर बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं या फिर बहुत छोटे कणों के रूप में नीचे गिरते हैं, जिससे फसलों को होने वाला भारी नुकसान टल जाता है.

हिमाचल में सेब पेटियों में कब कितना उत्पादन

प्रदेश के लाखों बागवानों की आजीविका से जुड़ा यह लाल फल हर साल मौसम की चाल पर निर्भर रहता है. कभी समय पर बर्फबारी और अनुकूल तापमान बंपर फसल का कारण बनते हैं, तो कभी ओलावृष्टि, अनियमित बारिश, गर्म होती जलवायु और रोगों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर देता है. यही वजह है कि हिमाचल में सेब उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, जबकि कुछ सालों में फसल अपेक्षाकृत कम रही. प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 3,49,93,800 पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2024-25 में 2,51,47,400 पेटियों की पैदावार रही थी.

वर्ष 2023-24 में 2,11,11,972 पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2022-23 में सेब उत्पादन 3,36,17,133 पेटी रहा था. वहीं, 2021-22 में 3,05,95,058 पेटी उत्पादन हुआ था. वर्ष 2020-21 में भी सेब की कम पैदावार थी, उस दौरान प्रदेश में 2,40,53,100 सेब पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2019-20 में सेब उत्पादन 3,57,62,650 सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. वर्ष 2018-19 में सेब उत्पादन 1,84,150 पेटी थी. वहीं, वर्ष 2017-18 में सेब पैदावार 2,23,28,700 पेटी रहा था. वर्ष 2016-17 में सेब उत्पादन 2.34,06,700 पेटियों का था. वहीं, 2015-16 में सेब की पैदावार 3,88,56,300 पेटियां रही थी.

हिमाचल के इतने हेक्टेयर में बागवानी

हिमाचल प्रदेश में बागवानी के तहत कुल 2,37,368 हेक्टेयर क्षेत्र आता है. जो कुल कृषि क्षेत्र का 26 फीसदी है. जिसमें सेब प्रमुख फसल है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 फीसदी योगदान देती है. प्रदेश में बागवानी का लगातार विस्तार हो रहा है. हिमाचल में वर्ष 1950-51 में सेब के अंतर्गत 400 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,16,338 हेक्टेयर हो गया है. जबकि 27,386 हेक्टेयर क्षेत्र स्टोन फ्रूट के तहत है. ड्राई फ्रूट का उत्पादन 9,277 हेक्टेयर में किया जाता है.

सिट्रस फ्रूट के तहत बागवानी का करीब 26,432 हेक्टेयर एरिया कवर होता है. मगर चिंता की बात ये है कि प्रदेश में बागवानी के तहत क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है. जिसमें पिछले कई सालों से मौसम में हो रहा बदलाव एक मुख्य कारण है.