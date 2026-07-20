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आंगनबाड़ी में इन पदों पर निकली भर्ती, निजी कंपनी में रोजगार का मौका, सेल्स एग्जीक्यूटिव को 25 हजार वेतन

शिमला में युवाओं के लिए नौकरी का मौका. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों पर भर्ती. निजी क्षेत्र में भी नौकरी का मौका.

रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका
रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
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शिमला: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. रोजगार कार्यालय के जरिए सरकारी विभाग और निजी संस्थानों में युवाओं के भर्ती निकली है. निर्धारित समय पर आवेदन कर इच्छुक उम्मीदवार रोजगार हासिल कर सकते हैं. इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के साथ निजी क्षेत्र में कई पदों पर भर्ती होगी.

बाल विकास परियोजना अधिकारी बसन्तपुर, सुन्नी हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विकास परियोजना बसन्तपुर के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र करोरी पंजोल वजीरा, पनिहाना, बझोल, फ़रीडा, मटेओग, तरौर, कटूडू, कडेची, जुब्बड़, धार, कार्यालटू, ओडडू कोट, डायला, झोलो, सेवांग, बगैन, मुंगना, सुन्नी-1 में आंगनबाड़ी सहायिका और पनेहल आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि उक्त पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं निर्धारित की गई है. आवेदक महिला की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्रों के सर्वेक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इच्छुक महिला अभ्यर्थी अपने आवेदन सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित 04 अगस्त, 2026 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी, बसन्तपुर (सुन्नी) के कार्यालय में जमा करवा सकती हैं.

बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13 अगस्त, 2026 को सुबह 11:00 बजे बाल विकास परियोजना कार्यालय, सुन्नी में में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया है.

निजी क्षेत्र में इन पदों पर होगी भर्ती

कोटी रिज़ॉर्ट मशोबरा के लिए विभिन्न पदों पर 22 जुलाई को कैंपस इंटरव्यू होगा. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 वर्ष की आयु से अधिक पुरुष व महिला वर्ग के अभ्यर्थी सेल्स एक्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट व चाइनीज सीडीपी के एक-एक पदों के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं. ये साक्षात्कार 22 जुलाई, 2026 को उप रोजगार कार्यालय मशोबरा में सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास और मानदेय 20 से 25 हजार रुपए के साथ खाना व रहना फ्री होगा. इसी प्रकार, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के लिए शैक्षणिक योग्यता होटल मैनेजमेंट में बीएससी डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष और मानदेय 14 हजार रुपए, खाना और रहना फ्री रहेगा. चाइनीज सीडीपी के लिए शैक्षणिक योग्यता होटल मैनेजमेंट में बीएससी डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष और मानदेय 15 हजार रुपए, खाना और रहना फ्री निर्धारित किया गया है. आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित साईट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए 94186-45246 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

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