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आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, 22 जुलाई को इंटरव्यू, जानें कितना मिलेगा मानदेय?

भर्ती के लिए आवेदन करने वाली महिला का संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र की निवासी होना अनिवार्य है.

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आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:24 PM IST

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शिमला: नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ने आंगनबाड़ी सह-क्रैच केंद्रों में क्रैच कार्यकर्ता व क्रैच सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है. इच्छुक और पात्र महिला अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 22 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से उपमंडलाधिकारी (शिमला शहरी) कार्यालय में आयोजित किया जाएगा. विभाग ने पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होने की अपील की है.

22 पदों पर होगी भर्ती

जिला कार्यक्रम अधिकारी इंदु शर्मा ने बताया कि शिमला शहरी के विभिन्न आंगनबाड़ी सह-क्रैच केंद्रों में कुल 22 पद भरे जाएंगे. इनमें क्रैच कार्यकर्ता के 9 और क्रैच सहायिका के 13 पद शामिल हैं. यह भर्ती फागली, घोड़ा सराय, आरटीओ, टुटीकंडी शिशु केंद्र, समरहिल, बंगाला कॉलोनी, चलौंठी, रुलडूभट्टा, स्ट्रॉबेरी, कुफ्टाधार, साधनाघाटी, बेमलोई और नॉर्थ ओक क्षेत्र के केंद्रों के लिए की जाएगी.

क्या है योग्यता?

भर्ती के लिए आवेदन करने वाली महिला का संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र की निवासी होना अनिवार्य है. अभ्यर्थी की आयु 22 जुलाई 2026 तक 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. क्रैच कार्यकर्ता के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, जबकि क्रैच सहायिका के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी होना अनिवार्य रहेगा.

इन अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

विभाग के अनुसार विधवा, दिव्यांग, अनाथ, परित्यक्ता, स्टेट होम और बालिका आश्रम की निवासी महिलाओं सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निर्धारित श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. इसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा.

इतना मिलेगा मानदेय

चयनित क्रैच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा. वर्तमान में क्रैच कार्यकर्ता को 5,500 रुपये प्रतिमाह तथा क्रैच सहायिका को 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है. भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) शिमला शहरी, लटावा हाउस, निगम विहार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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