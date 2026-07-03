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आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, 22 जुलाई को इंटरव्यू, जानें कितना मिलेगा मानदेय?

शिमला: नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ने आंगनबाड़ी सह-क्रैच केंद्रों में क्रैच कार्यकर्ता व क्रैच सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है. इच्छुक और पात्र महिला अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 22 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से उपमंडलाधिकारी (शिमला शहरी) कार्यालय में आयोजित किया जाएगा. विभाग ने पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होने की अपील की है.

22 पदों पर होगी भर्ती

जिला कार्यक्रम अधिकारी इंदु शर्मा ने बताया कि शिमला शहरी के विभिन्न आंगनबाड़ी सह-क्रैच केंद्रों में कुल 22 पद भरे जाएंगे. इनमें क्रैच कार्यकर्ता के 9 और क्रैच सहायिका के 13 पद शामिल हैं. यह भर्ती फागली, घोड़ा सराय, आरटीओ, टुटीकंडी शिशु केंद्र, समरहिल, बंगाला कॉलोनी, चलौंठी, रुलडूभट्टा, स्ट्रॉबेरी, कुफ्टाधार, साधनाघाटी, बेमलोई और नॉर्थ ओक क्षेत्र के केंद्रों के लिए की जाएगी.

क्या है योग्यता?

भर्ती के लिए आवेदन करने वाली महिला का संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र की निवासी होना अनिवार्य है. अभ्यर्थी की आयु 22 जुलाई 2026 तक 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. क्रैच कार्यकर्ता के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, जबकि क्रैच सहायिका के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी होना अनिवार्य रहेगा.

इन अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ