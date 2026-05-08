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शिमला की हवाई कनेक्टिविटी पर HC सख्त, केंद्र से दस दिनों के भीतर मांगी ठोस योजना की रिपोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हवाई कनेक्टिविटी को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद शिमला के लिए नियमित हवाई सेवा अब तक पूरी तरह बहाल क्यों नहीं हो पाई. अदालत ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर विस्तृत और ठोस योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ कर रही है.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उड़ान योजना (UDAN Scheme) के तहत 21 मई से शिमला के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है. हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि शिमला की छोटी हवाई पट्टी के कारण यहां बड़े विमान संचालित नहीं हो सकते. फिलहाल छोटे विमानों की सीमित उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

केंद्र सरकार की इस दलील पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं. अदालत ने पूछा कि आखिर इतने लंबे समय से इस समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा सका. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह लिखित रूप में स्पष्ट रोडमैप पेश करे. इसमें यह बताना होगा कि शिमला के लिए नियमित उड़ानें कब और कैसे शुरू की जाएंगी और भविष्य में हवाई सेवा को स्थायी रूप से कैसे संचालित किया जाएगा.