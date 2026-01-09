ETV Bharat / state

शिमला में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक, इन राज्यों की पेंटिंग से सजा आदि उत्सव

आदी उत्सव में तीन पीढ़ियों की कला से लेकर आदिवासी स्वाद और संस्कृति तक की झलक दिखाई दी.

Shimla Aadi Utsav
शिमला आदि उत्सव (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
शिमला: गेयटी थिएटर परिसर में इन दिनों आदि उत्सव (Aadi Utsav) लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी कारीगर, कलाकार और स्वयं सहायता समूह अपने पारंपरिक उत्पादों और कला के साथ मौजूद हैं. आदि उत्सव का उद्देश्य न केवल आदिवासी समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देना है, बल्कि उनकी संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करना है.

मध्य प्रदेश से आई तीन पीढ़ियों की कला

आदि उत्सव में मध्य प्रदेश से आए लोगों ने अपनी अनोखी कला से लोगों का ध्यान खींचा है. उनके स्टॉल पर पेपर पेंटिंग और कैनवास पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें आदिवासी जीवन, प्रकृति और धार्मिक प्रतीकों को उकेरा गया है. अनिल तेगम ने बताया कि यह कला उनके परिवार में तीन पीढ़ियों से चली आ रही है. पहले यह काम उनकी दादी और दादा करते थे, फिर उनकी मां और अब वह खुद इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. खास बात ये है कि उनकी 8 साल की बेटी रिया ने भी आदि उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया. बच्ची द्वारा बनाई गई भगवान गणपति की पेंटिंग, जिसकी कीमत 200 रुपए रही, लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बनी रही. उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि उनकी बेटी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और पारंपरिक कला को आगे बढ़ाए. उनका मानना है कि ऐसे उत्सव बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं.

शिमला में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक (ETV Bharat)

ओडिशा की कला ने भी बटोरी सराहना

आदि उत्सव में ओडिशा से आए कलाकारों ने भी अपनी पारंपरिक पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया है. यहां रेशमी कपड़े (Silk Cloth) पर की गई पेंटिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. खास तौर पर भगवान जगन्नाथ से जुड़ी पेंटिंग्स में ओडिशा की सांस्कृतिक झलक साफ दिखाई देती है. कारीगर कमला मंडेल का कहना है कि इस तरह की पेंटिंग्स में काफी समय और धैर्य लगता है, लेकिन आदि उत्सव जैसे मंच कलाकारों को अपनी मेहनत का सही मूल्य दिलाते हैं.

Shimla Aadi Utsav
आदि उत्सव में ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग्स (ETV Bharat)

लद्दाख से आए कलाकार ने बताया संस्कृति का महत्व

आदि उत्सव में लद्दाख से आए एक बुजुर्ग कलाकार तेलसंग भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. वे मौके पर ही पेंटिंग बनाते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध और लद्दाख की सांस्कृतिक छवियों को उकेरा. खास बात यह रही कि कलाकार ने लद्दाखी पारंपरिक जैकेट पहन रखी थी. उन्होंने बताया कि यह पहनावा लद्दाख की ठंड और संस्कृति दोनों का प्रतीक है. उनका कहना है कि वह केवल पेंटिंग नहीं बनाते, बल्कि इसके जरिए लद्दाख की शांति, ध्यान और जीवनशैली को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं.

Shimla Aadi Utsav
पेंटिंग बनाते हुए लद्दाखी कलाकार (ETV Bharat)

चंबा का स्टॉल, स्वाद और शुद्धता का संगम

मध्य प्रदेश के स्टॉल के आगे ही हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का स्टॉल लगाया गया है, जहां पहाड़ी उत्पादों की भरमार देखने को मिली. यहां पर मनोज कुमार द्वारा प्रसिद्ध चंबा राजमा, शुद्ध पहाड़ी शहद (हनी), देसी घी, विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स बिक्री के लिए रखे गए हैं. ग्राहकों का कहना है कि इन उत्पादों की सबसे बड़ी खासियत इनकी शुद्धता और प्राकृतिक स्वाद है, जो सीधे पहाड़ी इलाकों से लाए गए हैं.

Shimla Aadi Utsav
गेयटी थिएटर में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक (ETV Bharat)

चंबा स्टॉल की एक और खास पहचान है अखरोट (Akhrot) की लकड़ी पर बनी पेंटिंग और नक्काशी. इन कलाकृतियों में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर, कुंभकरण, भगवान विष्णु, मां काली जैसे पात्रों को बेहद बारीकी से उकेरा गया है. कारीगरों का कहना है कि अखरोट की लकड़ी मजबूत होने के साथ-साथ नक्काशी के लिए बेहद उपयुक्त होती है, जिससे यह कला सालों तक सुरक्षित रहती है.

Shimla Aadi Utsav
गेयटी थिएटर में सजा आदि उत्सव (ETV Bharat)

कला और संस्कृति का उत्सव

शिमला के गेयटी थिएटर में लगा यह आदि उत्सव न केवल कला और संस्कृति का उत्सव है, बल्कि यह आदिवासी और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम भी बन रहा है. पर्यटक और स्थानीय लोग यहां से न सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति को करीब से जानने का अवसर भी पा रहे हैं. आदि उत्सव यह संदेश देता है कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे ऐसे आयोजनों के जरिए संजोया और संवारा जा सकता है.

Shimla Aadi Utsav
मध्य प्रदेश की अनोखी कला (ETV Bharat)

SHIMLA AADI UTSAV
TRIBAL CULTURE ART AND TRADITIONS
शिमला आदि उत्सव
AADI UTSAV FOR TRIBAL CULTURE
SHIMLA AADI UTSAV IN GAIETY THEATRE

