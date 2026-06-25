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शिमला में बनेगा 80 KM लंबा साइकिलिंग ट्रैक, ADB के सहयोग से होगा निर्माण

शिमला: राजधानी शिमला में एडवेंचर स्पोर्ट्स, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग ट्रैक परियोजना पर काम शुरू हो गया है. शिमला में एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से 80 किलोमीटर का लंबा साइकिल ट्रैक बनाने जा रहा है. इसको लेकर गुरुवार को नगर निगम शिमला, वन विभाग, राजस्व विभाग और एशियाई विकास बैंक (ADB) के अधिकारियों के बीच हुई विस्तृत चर्चा की गई. यह परियोजना न केवल शहर को नई पहचान देगी, बल्कि युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी. इस परियोजना पर 23 करोड़ खर्च होगा.

शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, "शिमला में साइकिलिंग ट्रैक बनाने की लंबे समय से योजना चल रही थी और अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है. शिमला में एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से 80 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाएगा, इसको लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज बैठक कर इस पर चर्चा की गई ओर जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी".

परियोजना के तहत शिमला और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ते हुए कई प्रमुख साइकिलिंग रूट विकसित किए जाएंगे. पहला रूट सीटीओ से ढली और संजौली होते हुए पोर्टर हिल तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई आने-जाने सहित लगभग 15 से 20 किलोमीटर होगी. दूसरा रूट दादा-दादी पार्क से जाखू तक फॉरेस्ट ट्रैक के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें संजौली कॉर्नर और रिज क्षेत्र को भी जोड़ा जाएगा. इसके अलावा मशोबरा से चायल तक भी एक आकर्षक साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा. सभी प्रस्तावित मार्गों को मिलाकर ट्रैक की कुल लंबाई करीब 80 किलोमीटर होगी.