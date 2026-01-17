शिमला में गूंजा सेना का गौरव, 78वें आर्मी डे पर राज्यपाल ने शहीदों को किया नमन
सेना दिवस केवल परेड या उत्सव नहीं, बल्कि उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया.
शिमला: हाल ही में 15 जनवरी को देशभर में 78वां सेना दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया. इस अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान को नमन करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को राजधानी शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) की ओर से एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत कर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.
शिमला स्थित निकड्रिन ऑफिसर्स मेस में आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा 'एट होम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही.
राज्यपाल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया. उन्होंने कहा कि सेना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सेना के साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि सेना के कारण ही देश सुरक्षित है और नागरिक निश्चिंत होकर जीवन जी पा रहे हैं.
"सेना है तो हम हैं"
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा, "सेना है तो हम हैं और हम हैं तो देश है." उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है और देश की सीमाओं की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी. सेना की भूमिका को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता.
21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सेना तैयार
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि सेना दिवस केवल परेड या उत्सव नहीं, बल्कि उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के साथ 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है.
