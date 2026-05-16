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शिमला में इतनी पंचायतें चुनी गई निर्विरोध, अब हर पंचायत पर बरसेगा 25-25 लाख

शिमला: लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ मतदान में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सामाजिक सौहार्द और सामूहिक सहमति में भी दिखाई देती है. पहाड़ों की शांत वादियों में बसे हिमाचल के जिला शिमला ने इस बार पंचायत चुनावों में ऐसी ही एक मिसाल पेश की है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शिमला की 42 पंचायतों में लोकतंत्र का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिला. यहां लोगों ने चुनावी मुकाबले के बजाय भाईचारे, सहमति और सामाजिक एकता को प्राथमिकता देते हुए अपनी पंचायतों को निर्विरोध चुन लिया.

इन पंचायतों में न तो चुनावी शोर सुनाई देगा और न ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने को लंबी कतारें लगेंगी. जिला के 11 ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली इन पंचायतों के लोगों ने एकजुट होकर विकास और सौहार्द को प्राथमिकता दी है, जिसके लिए सरकार भी इन पंचायतों को सम्मानित करेगी. इसके लिए निर्विरोध चुनी गई हर पंचायत को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस तरह जिला शिमला की इन 42 पंचायतों को कुल 10 करोड़ 50 लाख रुपये की सम्मान राशि प्राप्त होगी, जो गांवों के विकास कार्यों में नई गति लाएगी.

यहां सबसे अधिक 10 पंचायतें निर्विरोध