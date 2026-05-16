शिमला में इतनी पंचायतें चुनी गई निर्विरोध, अब हर पंचायत पर बरसेगा 25-25 लाख
शिमला में कई पंचायतें नामांकन वापसी के बाद निर्विरोध चुनी गई हैं. अब इन पंचायतों को इनामी राशि दी जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 9:09 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 11:50 AM IST
शिमला: लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ मतदान में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सामाजिक सौहार्द और सामूहिक सहमति में भी दिखाई देती है. पहाड़ों की शांत वादियों में बसे हिमाचल के जिला शिमला ने इस बार पंचायत चुनावों में ऐसी ही एक मिसाल पेश की है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शिमला की 42 पंचायतों में लोकतंत्र का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिला. यहां लोगों ने चुनावी मुकाबले के बजाय भाईचारे, सहमति और सामाजिक एकता को प्राथमिकता देते हुए अपनी पंचायतों को निर्विरोध चुन लिया.
इन पंचायतों में न तो चुनावी शोर सुनाई देगा और न ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने को लंबी कतारें लगेंगी. जिला के 11 ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली इन पंचायतों के लोगों ने एकजुट होकर विकास और सौहार्द को प्राथमिकता दी है, जिसके लिए सरकार भी इन पंचायतों को सम्मानित करेगी. इसके लिए निर्विरोध चुनी गई हर पंचायत को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस तरह जिला शिमला की इन 42 पंचायतों को कुल 10 करोड़ 50 लाख रुपये की सम्मान राशि प्राप्त होगी, जो गांवों के विकास कार्यों में नई गति लाएगी.
यहां सबसे अधिक 10 पंचायतें निर्विरोध
हिमाचल के शिमला में दूरदराज इलाकों से लेकर सेब पट्टी के गांवों तक लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों ने राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर विकास, भाईचारे और सामूहिक निर्णय को प्राथमिकता दी. ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने यह संदेश दिया है कि पंचायत केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक चेतना और विश्वास का प्रतीक है. यही कारण है कि चौपाल विकासखंड में सबसे अधिक 10 पंचायतों को निर्विरोध चुनकर लोगों ने सामाजिक समरसता का परिचय दिया, जबकि ननखड़ी, जुब्बल और नारकंडा में सबसे कम एक एक पंचायत को निर्विरोध चुना गया. इसके अलावा बसंतपुर 2, छुहारा 7, कोटखाई 3, कुपव 3, रामपुर 2, रोहड़ू 5 और ठियोग में 7 पंचायतों को बिना चुनावी टकराव के चुना गया है.
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