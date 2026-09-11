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शिमला में 28 टीबी मरीजों की मौत, समीक्षा बैठक में हुआ खुलासा

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि टीबी के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते जांच करवाएं.

शिमला में टीबी का बढ़ा खतरा!
शिमला में टीबी का बढ़ा खतरा! (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 1:52 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टीबी को लेकर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच जिले में 674 टीबी मरीजों में से 28 मरीजों की मौत दर्ज की गई है. यानी इस अवधि में टीबी मरीजों की मृत्यु दर 4 प्रतिशत रही. यह जानकारी शुक्रवार को जिला स्तरीय टीबी मुक्त अभियान समिति की बैठक में सामने आई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की. इस दौरान टीबी की पहचान, जांच, इलाज और मरीजों को मिलने वाली सहायता की स्थिति की भी समीक्षा की गई.

शिमला शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 11 मरीजों की मौत

अप्रैल से अगस्त के बीच शिमला शहरी क्षेत्र में 145 टीबी मरीजों में 11 मरीजों की मौत हुई. इसके बाद मशोबरा में 153 मरीजों में 5 मौतें और रामपुर में 112 मरीजों में 4 मौतें दर्ज की गईं. मतियाना में 47 मरीजों में 3, जबकि चिड़गांव, जुब्बल कोटखाई, कुमारसैन, ननखड़ी और नेरवा में एक-एक मरीज की मौत हुई. सुन्नी में 15 और टिक्कर में 47 टीबी मरीजों में इस अवधि में कोई मौत दर्ज नहीं हुई.

ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है?
ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? (ETV BHARAT)

जिला में टीबी की पहचान और जांच को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर प्रगति दर्ज की है. जनवरी से अगस्त 2026 तक प्रिजम्प्टिव टीबी जांच के लिए 24,408 लोगों के लक्ष्य के मुकाबले 28,008 लोगों की जांच की गई. यह लक्ष्य का 115 प्रतिशत है. इसी अवधि में टीबी केस नोटिफिकेशन का लक्ष्य 1,387 था, जबकि 1,393 मरीजों को नोटिफाई किया गया. टीबी मरीजों की समग्र जांच के तहत 1,012 के लक्ष्य के मुकाबले 992 मरीजों का एचआईवी स्टेटस जाना गया. इसी तरह 992 मरीजों की ब्लड शुगर की जांच भी की गई. दोनों मामलों में उपलब्धि 98 प्रतिशत रही. UDST रिफ स्टेटस के तहत 626 के लक्ष्य के मुकाबले 598 मरीजों की जांच की गई, जो 96 प्रतिशत उपलब्धि है.

टीबी होने के कारण
टीबी होने के कारण (ETV BHARAT)

टीबी इलाज की सफलता दर 92 प्रतिशत

बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की समान अवधि के आधार पर टीबी उपचार सफलता दर का लक्ष्य 1,103 था, जबकि 1,015 की उपलब्धि दर्ज की गई. यह 92 प्रतिशत है. वहीं DRTB उपचार शुरू करने के मामले में 19 के लक्ष्य के मुकाबले 18 मरीजों का उपचार शुरू किया गया, जबकि टीबी से बचाव के लिए TPT शुरू करने का लक्ष्य 1,093 था और 987 मरीजों को इसका लाभ दिया गया. निक्षय पोषण योजना के तहत 1,012 लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 766 लाभार्थियों को भुगतान किया गया. इसकी उपलब्धि 76 प्रतिशत रही. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मरीजों के पोषण, उपचार जारी रखने और समय पर जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

टीबी के लक्षण
टीबी के लक्षण (ETV BHARAT)

141 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

शिमला जिले में टीबी मुक्त अभियान के तहत वर्ष 2025 में 412 ग्राम पंचायतों में से 141 को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया. यानी जिले की करीब 34 प्रतिशत ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त श्रेणी में शामिल हुई हैं. रोहड़ू विकासखंड 19 टीबी मुक्त पंचायतों के साथ सबसे आगे रहा. ठियोग में 24, बसंतपुर में 14, कोटखाई में 13 और जुब्बल में 11 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुईं.

टीबी से कैसे करें बचाव?
टीबी से कैसे करें बचाव? (ETV BHARAT)

पंचायत स्तर पर बढ़ाई जाएगी जागरूकता

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि नए पंचायत प्रतिनिधियों को टीबी मुक्त अभियान को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा. NCC और NSS के छात्र-छात्राओं को भी अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि आम लोगों को टीबी के लक्षण, जांच और उपचार के बारे में जागरूक किया जा सके. उन्होंने कहा कि जिले में अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जाएगी.

लक्षण दिखें तो समय पर करवाएं जांच

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि टीबी के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते जांच करवाएं. डॉक्टर की ओर से शुरू किए गए उपचार का पूरा कोर्स करना भी जरूरी है. विभाग का कहना है कि समय पर पहचान, नियमित उपचार और रोकथाम के प्रयासों से टीबी के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकता है.

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