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विश्व कौशल दिवस पर हजारीबाग में शिल्पोत्सव का आयोजन, एक मंच पर आए 100 से अधिक कलाकार

विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर हजारीबाग में शिल्पोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

World Youth Skills Day
शिल्पोत्सव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 8:46 PM IST

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हजारीबाग: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में तीन दिवसीय शिल्पोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म देना और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाना है.

विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई को है. इस आयोजन में 100 से अधिक कलाकारों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई है, जहां कलाकारों ने अपनी कला को आम लोगों के बीच रखा. कार्यक्रम में बताया गया कि हजारीबाग में कलाकारों की कमी नहीं है, सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए.

हजारीबाग में शिल्पोत्सव का आयोजन (Etv Bharat)

इस आयोजन में एक दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए. खासकर हजारीबाग के लोकप्रिय हजारों साल पुरानी सोहराय कला की झलक देखने को मिली, जहां कलाकार दर्शकों के सामने अपनी कला को उकेरते हुए देखे गए. सोहराय, जो पहले मिट्टी की दीवारों की शोभा होती थी, उस कला को इस उत्सव में कपड़े पर भी देखा गया.

World Youth Skills Day
शिल्पोत्सव (Etv Bharat)

लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन का यह एक बेहतर प्रयास है, जिसके जरिए कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें मंच देने की कोशिश की जा रही है. शिल्पोत्सव में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी पहुंचे.

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शिल्पोत्सव (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि हजारीबाग कलाकारों की धरती है. इसकी झलक कार्यक्रम में देखने को मिल रही है, जहां कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं. इस कार्यक्रम के जरिए कलाकारों को एक बेहतर मंच देने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम निश्चित समय अंतराल में होना चाहिए. साथ ही शहर में इन्हें एक बेहतर स्थान भी देना चाहिए ताकि सालों भर कलाकारों के उत्पाद बिक सकें.

कलाकारों ने कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के प्रयास का स्वागत किया है. कलाकारों का कहना है कि यह एक बेहतर प्रयास है. भारत तब आत्मनिर्भर होगा जब कौशल को सम्मान मिलेगा.

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