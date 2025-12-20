ETV Bharat / state

पलामू में भव्य क्रिसमस महोत्सव और शोभायात्रा, शिल्पी नेहा तिर्की की लोगों से प्रेम से रहने की अपील

पलामू में शिल्पी नेहा तिर्की ने लोगों से नफरत रोकने और प्रेम से रहने की अपील की. कहा ​​हम गांधी के देश में रहते हैं.

CHRISTMAS 2025
केक काटती शिल्पी नेहा तिर्की और अन्य लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 20, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: नफरत का प्रचार होते हुए देखने और समाज को बँटते हुए देखने के बाद इसका विरोध करें और उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करें. लोग राजनीतिक मोहरा नहीं बनें और षड्यंत्र में शामिल नहीं हों. यह बात झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पलामू में कही.

आपसी भाईचारे के साथ रहें- शिल्पी नेहा तिर्की

पलामू में भव्य क्रिसमस महोत्सव का आयोजन किया गया था. यह पहली बार था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस महोत्सव मनाने के लिए जमा हुए. क्रिसमस महोत्सव को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संबोधित किया और कहा कि यह देश महात्मा गांधी का देश है, यहां नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है. जो लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, अगर वे चुप रहें तो यह देश गर्त में चला जाएगा. यह शांति किस काम की, जब लोग नफरत फैलाने में कामयाब हो जाएं.

जानकारी देतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

शोभायात्रा में शामिल हुईं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की

दरअसल, पलामू में पहली बार भव्य क्रिसमस महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी समुदाय के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया था. शोभायात्रा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह, डाल्टनगंज धर्म प्रांत के बिशप योदोर मैस्करेनहास, फादर संजय शामिल थे.

पुलिस को भी तैनात किया गया था

शोभायात्रा मेदिनीनगर के स्टेशन स्थित रानी गिरजाघर कैथेड्रल से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए चियांकी के साधना सदन तक गई. महोत्सव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया था और ट्रैफिक व्यवस्था में भी आंशिक बदलाव किया गया था.

इसे भी पढ़ें-

पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे आर्च बिशप हाउस, केक काटकर दी क्रिसमस की बधाई

सरकारी कर्मियों के लिए गुड न्यूज, क्रिसमस से पहले मिलेगा वेतन!

रांची में क्रिसमस की धूम, देर रात गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना

TAGGED:

क्रिसमस महोत्सव शोभा यात्रा
पलामू में क्रिसमस महोत्सव
CHRISTMAS FESTIVAL IN PALAMU
SHILPI NEHA TIRKEY
CHRISTMAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.