ETV Bharat / state

पलामू में भव्य क्रिसमस महोत्सव और शोभायात्रा, शिल्पी नेहा तिर्की की लोगों से प्रेम से रहने की अपील

केक काटती शिल्पी नेहा तिर्की और अन्य लोग ( Etv Bharat )

पलामू: नफरत का प्रचार होते हुए देखने और समाज को बँटते हुए देखने के बाद इसका विरोध करें और उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करें. लोग राजनीतिक मोहरा नहीं बनें और षड्यंत्र में शामिल नहीं हों. यह बात झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पलामू में कही.

आपसी भाईचारे के साथ रहें- शिल्पी नेहा तिर्की

पलामू में भव्य क्रिसमस महोत्सव का आयोजन किया गया था. यह पहली बार था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस महोत्सव मनाने के लिए जमा हुए. क्रिसमस महोत्सव को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संबोधित किया और कहा कि यह देश महात्मा गांधी का देश है, यहां नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है. जो लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, अगर वे चुप रहें तो यह देश गर्त में चला जाएगा. यह शांति किस काम की, जब लोग नफरत फैलाने में कामयाब हो जाएं.

जानकारी देतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

शोभायात्रा में शामिल हुईं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की

दरअसल, पलामू में पहली बार भव्य क्रिसमस महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी समुदाय के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया था. शोभायात्रा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह, डाल्टनगंज धर्म प्रांत के बिशप योदोर मैस्करेनहास, फादर संजय शामिल थे.