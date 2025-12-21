उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल बागड़े बोले, 'लोक कला जीवन का असली आलोक'
शिल्पग्राम महोत्सव में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सांस्कृतिक महोत्सव 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का जीवंत प्रतीक है.
Published : December 21, 2025 at 8:32 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी में शिल्पग्राम महोत्सव का भव्य शुभारंभ मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिल्पग्राम परिसर में किया. इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया विशेष रूप से उपस्थित रहे. दोनों राज्यपालों की गरिमामयी उपस्थिति में पारंपरिक नगाड़ा वादन के साथ महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ. नगाड़ों की गूंज और लोकधुनों ने पूरे परिसर को उत्सवी रंग में रंग दिया. इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि बच्चों को कला एवं संस्कृति की शिक्षा दें, ताकि वे लोक संस्कृति को आगे बढ़ा सकें और इसे संरक्षित कर सकें.
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि लोक है, तो आलोक है. लोक कला जीवन का असली आलोक है. क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं, नैसर्गिकता है. उन्होंने उपस्थित अधिकारियाें सहित सभी का आह्वान किया कि बच्चों को कला एवं संस्कृति की शिक्षा दें, उन्हें मंच पर मौका दें, ताकि वे लोक संस्कृति को आगे बढ़ा सकें और इसे संरक्षित कर सकें. उन्होंने बचपन में मिले प्रोत्साहन से महान शिल्पकार बनने के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले राम वी सुतार का उदाहरण भी दिया.
महोत्सव एक भारत-श्रेष्ठ भारत का जीवंत प्रतीक-कटारिया: समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह सांस्कृतिक महोत्सव 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का जीवंत प्रतीक है. ऐसे मेले देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को आगे ले जाने में महती भूमिका निभाते हैं. मेले के इस स्वरूप में सभी आयु वर्ग वालों को कुछ न कुछ अवश्य मिलता है. उन्होंने लोक कलाकारों का अपने शहर में स्वागत करते हुए कहा कि इनकी लोक कला को देख संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन दायित्व बोध होता है.
लोक कला और संस्कृति का संगम: शिल्पग्राम महोत्सव भारतीय लोक कला, शिल्प और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रतीक है. इस वर्ष महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकार, शिल्पकार और हस्तशिल्प विशेषज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. उद्घाटन समारोह में लोक नृत्य, वाद्य संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया.
डॉ कोमल कोठारी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर के प्रसिद्ध अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी और राजकोट के डॉ निरंजन वल्लभभाई राज्यगुरु को प्रतिष्ठित डॉ कोमल कोठारी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया. दोनों कलाकारों के योगदान को लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मील का पत्थर बताया गया.
इस वर्ष शिल्पग्राम महोत्सव में करीब 150 से अधिक शिल्प व हस्तशिल्प की दुकानें सजाई गई हैं. जहां राजस्थानी कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, धातु शिल्प, आभूषण और पारंपरिक वस्त्र उपलब्ध हैं. इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों के स्वाद को दर्शाते खाद्य स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे. महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम को राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम होंगे. कालबेलिया, घूमर, भवई, कथकली और सूफी संगीत जैसी प्रस्तुतियां दर्शकों को भारतीय लोक संस्कृति की समृद्ध झलक देंगी.