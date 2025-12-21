ETV Bharat / state

उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल बागड़े बोले, 'लोक कला जीवन का असली आलोक'

उदयपुर: झीलों की नगरी में शिल्पग्राम महोत्सव का भव्य शुभारंभ मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिल्पग्राम परिसर में किया. इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया विशेष रूप से उपस्थित रहे. दोनों राज्यपालों की गरिमामयी उपस्थिति में पारंपरिक नगाड़ा वादन के साथ महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ. नगाड़ों की गूंज और लोकधुनों ने पूरे परिसर को उत्सवी रंग में रंग दिया. इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि बच्चों को कला एवं संस्कृति की शिक्षा दें, ताकि वे लोक संस्कृति को आगे बढ़ा सकें और इसे संरक्षित कर सकें.

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि लोक है, तो आलोक है. लोक कला जीवन का असली आलोक है. क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं, नैसर्गिकता है. उन्होंने उपस्थित अधिकारियाें सहित सभी का आह्वान किया कि बच्चों को कला एवं संस्कृति की शिक्षा दें, उन्हें मंच पर मौका दें, ताकि वे लोक संस्कृति को आगे बढ़ा सकें और इसे संरक्षित कर सकें. उन्होंने बचपन में मिले प्रोत्साहन से महान शिल्पकार बनने के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले राम वी सुतार का उदाहरण भी दिया.

महोत्सव का आगाज करते राज्यपला व अन्य अतिथि (ETV Bharat Udaipur)

महोत्सव एक भारत-श्रेष्ठ भारत का जीवंत प्रतीक-कटारिया: समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह सांस्कृतिक महोत्सव 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का जीवंत प्रतीक है. ऐसे मेले देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को आगे ले जाने में महती भूमिका निभाते हैं. मेले के इस स्वरूप में सभी आयु वर्ग वालों को कुछ न कुछ अवश्य मिलता है. उन्होंने लोक कलाकारों का अपने शहर में स्वागत करते हुए कहा कि इनकी लोक कला को देख संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन दायित्व बोध होता है.