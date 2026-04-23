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मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, विधि-विधान से की पूजा-अर्चना

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मिर्जापुर के प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में मत्था टेका. अभिनेत्री ने देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की.

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आध्यात्मिक यात्रा पर शिल्पा शेट्टी: विंध्याचल के गर्भगृह में की प्रार्थना, तस्वीरें आईं सामने. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:00 PM IST

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मिर्जापुर: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मिर्जापुर के प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में मत्था टेका. कड़ी सुरक्षा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिनेत्री ने देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की. बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इन दिनों आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर निकली हुई हैं.

अभिनेत्री की एक झलक पाने को बेताब दिखे फैंस: उन्होंने मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच कर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन किया है.

शिल्पा शेट्टी ने विंध्यवासिनी मंदिर में टेका मत्था. (Video Credit: ETV Bharat)

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के अचानक मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लगी. हर कोई शिल्पा शेट्टी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आया.

सुरक्षा के बीच विधि-विधान से की पूजा: शिल्पा शेट्टी कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचकर विधि-विधान के साथ मां विंध्यवासिनी देवी का गर्भगृह से दर्शन किए. उन्होंने मां के चरणों में माथा टेका और अपने परिवार के साथ-साथ देश की खुशहाली की प्रार्थना की.

पुरोहितों ने संपन्न कराई विशेष आरती: शिल्पा शेट्टी के विंध्याचल पहुंचने पर मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. तीर्थ पुरोहित धीरज मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिल्पा शेट्टी से विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न करवाई. कड़ी सुरक्षा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिनेत्री ने देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की.

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