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मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, विधि-विधान से की पूजा-अर्चना

आध्यात्मिक यात्रा पर शिल्पा शेट्टी: विंध्याचल के गर्भगृह में की प्रार्थना, तस्वीरें आईं सामने. ( Photo Credit: ETV Bharat )