राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो आरोपी दोषमुक्त, सोनम और उसके साथियों पर लटकी है तलवार

पिछले साल ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हनीमून के दौरान हत्या हो गई थी. इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज व अन्य साथियों को आरोपी बनाया गया था. वहीं, जांच के दौरान साक्ष्य छिपाने के आरोपों में इंदौर से भी कई गिरफ्तारियां हुई थीं. इस पूरे मामले में शिलांग कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है, तो वहीं बुधवार को कोर्ट ने इंदौर के प्रॉपर्टी कारोबारी लोकेंद्र सिंह तोमर और चौकीदार बलवीर को दोष मुक्त करार दिया है.

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. शिलांग पुलिस द्वारा इंदौर के प्रॉपर्टी कारोबारी और उनके चौकीदार को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया गया था, लेकिन शिलांग कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोष मुक्त करार दिया है. इस दौरान इंदौर जिला कोर्ट से दो लोगों के गवाही ऑनलाइन हुई है.

हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम रघुवंशी इंदौर के एक फ्लैट में आकर रुकी थी. वह जिस फ्लैट में रुकी थी उस फ्लैट के मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और फ्लैट के चौकीदार बलवीर पर भी शिलांग पुलिस को शक था. जिसके बाद दोनों को सोनम रघुवंशी की मदद करने और साक्ष्य छिपाने के आरोप में बुक किया गया था. हालांकि, तमाम तथ्यों को सुनने के बाद शिलांग कोर्ट ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया.

हत्याकांड की प्रमुख आरोपी सोनम रघुवंशी (Etv Bharat)

वीसी के माध्यम से हुई गवाही

इंदौर के जिला कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर के रहने वाले प्रदीप साहू और एक अन्य की भी गवाही हुई है. कोर्ट में बताया गया कि जब सोनम रघुवंशी इंदौर आई थी तो ड्राइवर प्रदीप साहू ही उसे वापस लेकर गाजीपुर गया था. इंदौर की जिला कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की पुष्टि इंदौर के अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत राठौर के द्वारा की गई है.

मर्डर से कोई सीधा कनेक्शन नहीं

शिलांग पुलिस ने यह बात साफ की है कि शुरुआती जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में की गई गहन जांच में लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार का राजा रघुवंशी की हत्या से कोई सीधा संबंध नहीं मिला, जिसके चलते चार्टशीट से उनका नाम हटाया गया और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को केस से दोषमुक्त कर दिया गया.

ग्वालियर में है प्रॉपर्टी डीलर तोमर का घर (Etv Bharat)

लोकेंद्र सिंह तोमर इंदौर में प्रॉपर्टी डीलर हैं जो ग्वालियर में रहते हैं और यहीं उनकी कंपनियां यहां रजिस्टर्ड हैं. इस केस में राहत मिलने के बाद ईटीवी भारत ने उनसे संपर्क किया. ईटीवी भारत ग्वालियर के गांधी नगर स्थित एनके प्लाजा अपार्टमेंट्स में उनके घर तक पहुंचा, जहां गार्ड ने उनके घर में होने की बात बताई लेकिन उनके फ्लैट का किसी ने दरवाजा नहीं खोला

राजा के भाई की प्रतिक्रिया आई सामने

शिलांग कोर्ट से दो आरोपियों को दोष मुक्त करार दिए जाने पर मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा, '' सोनम और उसकी बाकी साथी जेल मे हैं और फिलहाल पूरे ही मामले में अभी सुनवाई चल रही है. मैं एडवोकेट के माध्यम से लगातार संपर्क में बना हुआ हूं लेकिन मुझे अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है.''

