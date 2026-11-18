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शिलाई ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा, भाई की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार, बहन को भगाकर ले जाने की रंजिश में रची साजिश

शिलाई ब्लाइंड मर्डर केस में गिरफ्तारी ( @SIRMAUR-POLICE )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में बाइक सवार दो भाइयों पर गोली चलाकर एक की हत्या करने के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में आरोपी विनोद को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में हत्या के पीछे मृतक के बेटे द्वारा आरोपी की बहन को घर से भगाकर ले जाने की रंजिश सामने आई है. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने कथित तौर पर सोची-समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर 2026 को रविन्द्र सिंह, निवासी गांव क्यारटा पिपलटी, तहसील ददाहू ने पुलिस थाना शिलाई में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 नवंबर की सुबह करीब 7:20 बजे वह अपने भाई खजान सिंह के साथ मोटरसाइकिल नंबर HP71A-4396 पर सवार होकर गांव चांदपुर धार से अपने घर क्यारटा पिपलटी लौट रहा था.