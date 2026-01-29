ETV Bharat / state

समाज के लिए प्रेरणा लातेहार की शीला देवी, मेहनत के दम पर मजदूर से बनीं मालकिन

लातेहार: कहावत है कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो और कठिन परिश्रम के साथ काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है. लातेहार सदर प्रखंड की मुक्का गांव की रहने वाली शीला देवी ने इस बात को पूरी तरह चरितार्थ कर दिखाई है. शीला देवी का परिवार 10 वर्ष पहले तक मजदूरी पर निर्भर था. परंतु आज उनके पास ट्रैक्टर थ्रेसर मशीन समेत रोजगार के कई बेहतर साधन उपलब्ध हो गए हैं. इनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक हो गई है.

दरअसल, शीला देवी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. अनुसूचित जनजाति परिवार की शीला देवी ने अपने मेहनत के बल पर अपने परिवार की किस्मत बदल दी. वर्ष 2014 से पहले शीला देवी और उनके पति मजदूरी किया करते थे. मजदूरी के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी. घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था. अपने घर की इस स्थिति को देखकर शीला देवी हमेशा चिंतित रहती थी.

समाज के लिए प्रेरणा लातेहार की शीला देवी (Etv Bharat)

समूह से जुड़ी और बदली किस्मत

शीला देवी बताती है कि घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण पूरा परिवार परेशान था. इसी बीच वर्ष 2014 में शीला देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी. यहीं से उनके जीवन ने नया मोड़ लिया. समूह से जुड़कर उन्होंने समूह से ही ऋण लेकर सबसे पहले बकरी पालन आरंभ किया. बकरी पालन में जब उन्हें कुछ आमदनी हुई तो उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी. जिससे नया रोजगार शुरू किया. धीरे-धीरे उनका यह रोजगार चलने लगा. इसके बाद पूरा परिवार उनके साथ मेहनत करने लगा. उन लोगों की मेहनत भी सफल होने लगी. फिर ऋण लेकर शीला देवी ने ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन खरीदा.

शीला देवी (Etv Bharat)

स्थिति जब बेहतर होने लगी तो उन्होंने अपने रोजगार को और आगे बढ़ाया. उन्होंने घर में ही सिलाई सेंटर भी खोल ली. यहां कपड़ा सिलने के साथ-साथ वह लोगों को सिलाई की ट्रेनिंग भी देती हैं. अपने बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी उन्होंने सिलाई सिखाया. इस वर्ष उन्होंने टेंट हाउस और साउंड सिस्टम का भी शुभारंभ कर अपने रोजगार को और आगे बढ़ा दिया. वर्तमान समय में शीला देवी अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी प्रचलित हो गई हैं और लोग इनकी मेहनत और लग्न की तारीफ करते हैं.