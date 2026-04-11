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श्रावस्ती में गिरा पुराना बरगद का पेड़, चपेट में आने से शिक्षामित्र की मौत

श्रावस्ती: भिनगा कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार, देर रात वर्षों पुराना बरगद का पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसके चपेट में आने से (40) वर्षीय शिक्षामित्र संगम लाल की मौत हो गई. वह ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के मजरा मुजहेनिया के रहने वाले थे.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसा भिनगा क्षेत्र के खरगौरा-सेमरी मार्ग पर रमनगरा के पास हुआ, संगम लाल बाइक से सोनवा क्षेत्र के ककंधू गांव में मांगलिक कार्यक्रम में गए थे. वहां से देर रात हरीपुर गांव निवासी रिश्तेदार तीरथराम (15) के साथ घर लौट रहे थे, तभी घर से लगभग चार किलोमीटर पहले सड़क किनारे लगा एक पुराना बरगद का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया, जिसमें वह गंभीर रूप घायल हो गए.

राहगीरों और परिजनों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए, लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक संगम लाल शुकुलपुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, वह अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे. उनके चार बेटे और एक बेटी है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है.



ग्रामीणों ने बताया कि हादसे का कारण बना बरगद का पेड़ लगभग 80 वर्ष पुराना था और काफी समय से जर्जर अवस्था में था. लोगों का कहना है कि यदि संबंधित विभाग ने समय रहते इसकी छंटाई या कटाई कराई होती, तो इस घटना टल सकता था. इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है.



ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क किनारे लगे अन्य जर्जर पेड़ों की पहचान कर उन्हें समय रहते हटाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.