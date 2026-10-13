ETV Bharat / state

दिवंगत शिक्षाकर्मी पंचायत अनुकंपा संघ की बड़ी चेतावनी, नियुक्ति नहीं तो महिलाएं कराएंगी मुंडन

दिवंगत शिक्षाकर्मी पंचायत अनुकंपा संघ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में दिवंगत शिक्षाकर्मी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) संवर्ग के शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है. लंबे समय से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों ने अपनी पीड़ा शासन तक पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है. मांग पूरी नहीं होने पर 14 अक्टूबर 2026 को रायपुर के अंबेडकर चौक पर दिवंगत शिक्षाकर्मियों की विधवाएं अपने बच्चों के साथ भीख मांगकर धरना प्रदर्शन करेंगी. इसके बाद भी सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर महिलाएं मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराने के लिए विवश होंगी.

दिवंगत शिक्षाकर्मी पंचायत अनुकंपा संघ की प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी ने बताया "अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बैठक की गई थी. अनुकंपा नियुक्ति कि मांग करते 10 साल हो गए हैं. चाहे वह भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो. पिछले 10 सालों से सरकार और अधिकारी हमेशा आश्वासन देते हैं की अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी. लेकिन आज तक नहीं मिल पाई है. जब भी अनुकंपा नियुक्ति देने की बात आती है तो अधिकारी नियमों का हवाला देते हैं. सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है. ऐसे में हम 14 अक्टूबर को अंबेडकर चौक पर परिवार सहित चक्का जाम करने के साथ ही प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद भी सरकार अनुकंपा नियुक्ति नहीं देती है तो महिलाएं मुंडन कराने के लिए तैयार रहेगी."