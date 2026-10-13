दिवंगत शिक्षाकर्मी पंचायत अनुकंपा संघ की बड़ी चेतावनी, नियुक्ति नहीं तो महिलाएं कराएंगी मुंडन
दिवंगत शिक्षाकर्मियों के आश्रित परिजनों ने 14 अक्टूबर को अंबेडकर चौक पर परिवार सहित चक्का जाम और प्रदर्शन की बात कही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 9:32 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में दिवंगत शिक्षाकर्मी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) संवर्ग के शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है. लंबे समय से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों ने अपनी पीड़ा शासन तक पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है. मांग पूरी नहीं होने पर 14 अक्टूबर 2026 को रायपुर के अंबेडकर चौक पर दिवंगत शिक्षाकर्मियों की विधवाएं अपने बच्चों के साथ भीख मांगकर धरना प्रदर्शन करेंगी. इसके बाद भी सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर महिलाएं मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराने के लिए विवश होंगी.
दिवंगत शिक्षाकर्मी पंचायत अनुकंपा संघ की प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी ने बताया "अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बैठक की गई थी. अनुकंपा नियुक्ति कि मांग करते 10 साल हो गए हैं. चाहे वह भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो. पिछले 10 सालों से सरकार और अधिकारी हमेशा आश्वासन देते हैं की अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी. लेकिन आज तक नहीं मिल पाई है. जब भी अनुकंपा नियुक्ति देने की बात आती है तो अधिकारी नियमों का हवाला देते हैं. सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है. ऐसे में हम 14 अक्टूबर को अंबेडकर चौक पर परिवार सहित चक्का जाम करने के साथ ही प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद भी सरकार अनुकंपा नियुक्ति नहीं देती है तो महिलाएं मुंडन कराने के लिए तैयार रहेगी."
|सरकार और अधिकारी सालों से सिर्फ आश्वासन दे रही हैं. दूसरे विभागों में मांगों का निराकरण हो रहा है लेकिन शिक्षाकर्मी अनुकंपा मांग को लेकर मांगों को नहीं सुना जा रहा है- अश्वनी सोनवानी, प्रदेश अध्यक्ष, दिवंगत शिक्षाकर्मी पंचायत अनुकंपा संघ
परिवार के सामने आर्थिक संकट
दिवंगत शिक्षाकर्मी परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिवारों के सामने कमाऊ सदस्य के निधन के बाद जीवनयापन, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के भरण-पोषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. ऐसे परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति आर्थिक सहारा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का माध्यम है. लंबे संघर्ष के बाद भी समाधान नहीं हो पाया है.
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी की मांग
दिवंगत शिक्षाकर्मी पंचायत अनुकंपा संघ के अनुसार, शेष बचे आश्रितों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग लंबे समय से की जा रही है. इस संबंध में पूर्व में भी आंदोलन और विभिन्न माध्यमों से शासन को अवगत कराया गया था, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो सका है. पीड़ित परिवारों ने शासन आग्रह किया है कि मानवीय आधार पर मामले का निराकरण करने और पात्र आश्रितों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है. उनका कहना है कि परिवारों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए इस मामले में सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए. अब 14 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन के माध्यम से अपनी मांग शासन तक पहुंचाने की तैयारी है.
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