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शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, TET अनिवार्यता समाप्त करने समेत पांच सूत्रीय मांग, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

धमतरी/ कांकेर/ महासमुंद/गरियाबंद : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शिक्षक संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है. छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपनी पिछली मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन स्थगित किया था.लेकिन जब मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से शिक्षक संघ आंदोलनरत है. शिक्षक संवर्ग से जुड़ी मांगों और लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया.बड़ी संख्या में शिक्षक रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट के आला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

शिक्षक संघ की मांगों में क्या ?

मोर्चा के सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से TET (टेट) की अनिवार्यता समाप्त कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, पूर्व सेवा गणना का लाभ देने, केंद्रीय वेतनमान की संरचना के आधार पर वेतन निर्धारण करने, विसंगतियुक्त छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम में आवश्यक संशोधन करने तथा ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षकों को बीएड प्रशिक्षित कराने की मांग की गई है. मोर्चा ने ज्ञापन में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने TET के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है. ऐसे में सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता को समाप्त कर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

पांच सूत्रीय मांगों पर सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुरानी पेंशन समेत समस्त लाभ की मांग

इसी तरह शिक्षक एलबी संवर्ग को पंचायत संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए पूर्ण पुरानी पेंशन सहित शिक्षा विभाग में लागू समस्त लाभ दिए जाने की मांग की गई है.शिक्षकों के लंबित वेतन विसंगति को दूर करने के लिए केंद्रीय वेतनमान की संरचना के आधार पर वेतन निर्धारण की मांग भी मोर्चा ने रखी है. ज्ञापन में विसंगतियुक्त छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम राजपत्र 13 फरवरी 2026 में एलबी संवर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई है. वहीं शिक्षक संवर्ग को शिक्षा विभाग द्वारा योजना बनाकर ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड प्रशिक्षित कराने की मांग भी शामिल है.

महासमुंद में शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी में शिक्षकों का प्रदर्शन

धमतरी में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक सड़क पर उतरे. शिक्षकों ने जनपद तिराहा से पैदल रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांगों के जल्द निराकरण की मांग की. शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से लंबित हैं. इन्हीं मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की.

