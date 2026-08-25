शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, TET अनिवार्यता समाप्त करने समेत पांच सूत्रीय मांग, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपनी पांच सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 25, 2026 at 7:19 PM IST
धमतरी/ कांकेर/ महासमुंद/गरियाबंद : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शिक्षक संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है. छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपनी पिछली मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन स्थगित किया था.लेकिन जब मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से शिक्षक संघ आंदोलनरत है. शिक्षक संवर्ग से जुड़ी मांगों और लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया.बड़ी संख्या में शिक्षक रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट के आला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.
शिक्षक संघ की मांगों में क्या ?
मोर्चा के सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से TET (टेट) की अनिवार्यता समाप्त कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, पूर्व सेवा गणना का लाभ देने, केंद्रीय वेतनमान की संरचना के आधार पर वेतन निर्धारण करने, विसंगतियुक्त छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम में आवश्यक संशोधन करने तथा ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षकों को बीएड प्रशिक्षित कराने की मांग की गई है. मोर्चा ने ज्ञापन में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने TET के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है. ऐसे में सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता को समाप्त कर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.
पुरानी पेंशन समेत समस्त लाभ की मांग
इसी तरह शिक्षक एलबी संवर्ग को पंचायत संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए पूर्ण पुरानी पेंशन सहित शिक्षा विभाग में लागू समस्त लाभ दिए जाने की मांग की गई है.शिक्षकों के लंबित वेतन विसंगति को दूर करने के लिए केंद्रीय वेतनमान की संरचना के आधार पर वेतन निर्धारण की मांग भी मोर्चा ने रखी है. ज्ञापन में विसंगतियुक्त छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम राजपत्र 13 फरवरी 2026 में एलबी संवर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई है. वहीं शिक्षक संवर्ग को शिक्षा विभाग द्वारा योजना बनाकर ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड प्रशिक्षित कराने की मांग भी शामिल है.
धमतरी में शिक्षकों का प्रदर्शन
धमतरी में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक सड़क पर उतरे. शिक्षकों ने जनपद तिराहा से पैदल रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांगों के जल्द निराकरण की मांग की. शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से लंबित हैं. इन्हीं मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की.
शिक्षकों की प्रमुख मांगों में TET की अनिवार्यता को समाप्त कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना, पूर्व सेवा गणना, केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप वेतन विसंगति दूर करना, राजपत्र संशोधन और ब्रिज कोर्स से बीएड प्रशिक्षण शामिल हैं. ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि पूर्व सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन सहित शिक्षा विभाग में लागू समस्त लाभ दिए जाएं. वहीं केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप वेतन निर्धारण कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग भी रखी गई है.
वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों पर TET की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है. TET की अनिवार्यता को वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों पर लागू नहीं किया जाए. साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए शिक्षकों को मिलने वाले सभी लाभ प्रदान किए जाएं-अमित महोबे, जिला संयोजक, छग शिक्षक मोर्चा
शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा- शिवेंद्र सिन्हा,अतिरिक्त तहसीलदार
महासमुंद में शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन
मोर्चा ने शिक्षक संवर्ग से जुड़े मुद्दों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है. जिला संयोजक नारायण चौधरी और विजय कुमार धूतलहरे ने कहा कि लंबे समय से शिक्षक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है.
शिक्षक संवर्ग की मांगें लंबे समय से लंबित हैं. शासन को शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए.यदि मांगों का समय पर निराकरण नहीं किया गया तो शिक्षक संघर्ष मोर्चा आंदोलन को और तेज करेगा- नारायण चौधरी,जिला संयोजक,महासमुंद
कांकेर में शिक्षकों का हल्लाबोल
कांकेर में टीईटी की अनिवार्यता सहित अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक मंगलवार को सड़क पर उतर आए.जिलेभर से शिक्षक शहर के नया बस स्टैंड स्थित डोम में एकत्रित हुए और रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.शिक्षकों ने सरकार से मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की है.
अपनी मांगों को लेकर इससे पहले जिले के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद अब जिला मुख्यालय में आंदोलन किया गया है. छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया-राजेश शर्मा, आंदोलनकारी शिक्षक
गरियाबंद में भी प्रदर्शन
गरियाबंद में भी छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा संघ का प्रदर्शन देखने को मिला. शिक्षक मोर्चा ने रैली निकालकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन.पांच मांगों के शीघ्र निराकरण की रखी मांगा. जिसमें TET अनिवार्यता समाप्त करने की रखी मांग, सेवा सुरक्षा एवं पूर्व सेवा जोड़कर पेंशन की रखी मांग, वेतन विसंगति दूर कर केंद्रीय वेतनमान लागू करने रखी मांग रखी गई.मोर्चा ने शासन-प्रशासन से मांगों का शीघ्र निराकरण कर आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की है. साथ ही स्पष्ट किया है कि मांगों पर ठोस पहल नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा.
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