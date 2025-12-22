ETV Bharat / state

बीजापुर में शिक्षादूत पर भालू का हमला, गंभीर जख्मी, नेशनल पार्क एरिया की घटना

गोंड़नुंगुर में पदस्थ शिक्षादूत भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है.

BEAR ATTACK IN BIJAPUR
बीजापुर में शिक्षादूत पर भालू का हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
बीजापुर: बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत केरपे गांव के जंगलों में भालू के हमले की घटना सामने आई है. प्राथमिक शाला गोंड़नुंगुर में पदस्थ शिक्षादूत शंकर मज्जी पर जंगल में अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि शंकर मज्जी किसी काम से जंगल क्षेत्र की ओर गए थे, इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया.

घायल शिक्षादूत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली रेफर

भालू के हमले में शिक्षादूत के शरीर पर गहरे जख्म आए हैं.घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल शिक्षादूत को जंगल से बाहर निकाला. हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तत्काल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्थित हेमलकसा अस्पताल ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार घायल की स्थिति चिंताजनक लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

केरपे और आसपास के गांवों में दहशत

भालू के हमले की घटना के बाद केरपे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से नेशनल पार्क क्षेत्र से लगे गांवों में जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों और वन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को खतरा बना हुआ है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

भालू पर वन विभाग की नजर

वहीं घटना के बारे में वन विभाग को भी बता दिया गया है. वन विभाग भालू को ट्रैक कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश में है. लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है.

बालोद के दल्ली राजहरा में भालू की सैर

बता दें बीते कुछ दिनों से बालोद जिले के दल्लीराजहरा में भी भालू घूमता हुआ नजर आ रहा है. शहर में भालू कभी पार्क के पास तो कभी क्लब के आसपास घूमता नजर आ रहा है. जिससे लोगों में दहशत है. वन विभाग लोगों को सतर्क रहने को लेकर मुनादी कर रहा है.

