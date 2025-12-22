ETV Bharat / state

बीजापुर में शिक्षादूत पर भालू का हमला, गंभीर जख्मी, नेशनल पार्क एरिया की घटना

बीजापुर में शिक्षादूत पर भालू का हमला ( ETV Bharat Chhattisgarh )