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शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी में शामिल होने की अनुमति नहीं, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, स्पेशल टीईटी नई नियुक्ति, पद सृजन या पदोन्नति का माध्यम नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:35 PM IST

5 Min Read
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​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेशल टीईटी कोई नई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सेवारत (इन-सर्विस) नियमित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनिवार्य योग्यता पूरी करने का एक विशेष अवसर है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने वसीम अहमद समेत 221 शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार ​उत्तर प्रदेश शासन ने गत दो सितंबर को एक शासनादेश जारी किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्पेशल टीईटी आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद आयोग ने गत तीन सितंबर को परीक्षा की अधिसूचना जारी की.

​याची शिक्षामित्रों ने इस शासनादेश और अधिसूचना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ​वे लगभग 26 वर्षों से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित सहायक अध्यापकों की तरह ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं. ​एनसीटीई की न्यूनतम अर्हता रखने के बावजूद उन्हें स्पेशल टीईटी से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (अवसर की समानता) का उल्लंघन है. ​सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है, ऐसे में उन्हें भी अपनी सेवा सुरक्षा व भविष्य के लिए इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना चाहिए.

​आयोग व राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि ​सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (अंजुमन इशअत-ए-तालीम ट्रस्ट व समीक्षा याचिका आदेश) के अनुपालन में केवल उन इन-सर्विस शिक्षकों को छूट/अवसर दिया गया है, जिनकी नियुक्ति टीईटी अनिवार्य होने से पूर्व हो चुकी थी और जिनकी सेवा निरंतरता टीईटी पास करने पर निर्भर है.

​शिक्षामित्र संविदा व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं और वे नियमित इन-सर्विस शिक्षकों के समकक्ष नहीं हैं. ​जुलाई 2026 में आयोजित नियमित टीईटी परीक्षा में शिक्षामित्र आवेदन करने के लिए पात्र थे लेकिन उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया. ​​कोर्ट ने शिक्षामित्रों की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि स्पेशल टीईटी किसी नई नियुक्ति, पद सृजन या पदोन्नति का माध्यम नहीं है. यह केवल उन सेवारत शिक्षकों के लिए एक संक्रांतिकालीन व्यवस्था है, जिनकी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पास करना अनिवार्य किया है. शिक्षामित्रों की नियुक्ति का स्वरूप और विधिक दर्जा नियमित सहायक अध्यापकों से पूरी तरह भिन्न है. असमान वर्गों को एक समान नहीं माना जा सकता इसलिए सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा कराना अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं है. राज्य सरकार ने शासनादेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जारी किया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के दायरे को हाईकोर्ट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता.

समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है स्पेशल टीईटी: हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने का राज्य सरकार का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है. कोर्ट ने कहा कि विशेष टीईटी के माध्यम से शिक्षकों को केवल वह न्यूनतम योग्यता हासिल करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य माना है. न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रतीक मिश्रा व दो अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह निर्णय दिया.

याचिका में राज्य सरकार के दो सितंबर 2026 के शासनादेश और तीन सितंबर के संबंधित ज्ञापन को चुनौती दी गई थी. याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि विशेष टीईटी से पहले से नियमित टीईटी उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के नियुक्ति के अवसर प्रभावित होंगे. उनका तर्क था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों से अलग विशेष परीक्षा कराने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विशेष टीईटी उन शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें अनिवार्य योग्यता हासिल करने का अवसर दिया जा रहा है. राज्य के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी हासिल करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई है.

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संबंधित सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य योग्यता है. विशेष टीईटी उन्हें इस योग्यता को हासिल करने का अवसर देता है. इससे उन्हें नियुक्ति में कोई अतिरिक्त अंक, वरीयता, आरक्षण या अन्य छूट नहीं मिलती.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष टीईटी पास करने वाले शिक्षकों को भविष्य की भर्ती में कोई अनुचित लाभ दिया जाता है तो उस समय उस कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है. फिलहाल केवल विशेष टीईटी आयोजित किए जाने से याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही टीईटी उत्तीर्ण हैं और भविष्य की भर्ती में नियमों के अनुसार शामिल हो सकेंगे. टीईटी उत्तीर्ण होना अपने आप नियुक्ति का स्थायी अधिकार नहीं देता. इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए भविष्य की भर्ती में किसी नियम-विरुद्ध वरीयता दिए जाने पर उसे चुनौती देने की स्वतंत्रता याची को दी है.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने कहा- "मात्र प्राथमिक जांच के आधार पर नहीं छीने जा सकते प्रशासक के अधिकार"

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