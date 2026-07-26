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डेढ़ साल बाद भी विवाहित महिला शिक्षामित्रों को नहीं मिला ससुराल वाले जिले में TRANSFER

फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी दी.

शिक्षामित्रों का प्रदेर्शन
शिक्षामित्रों का प्रदेर्शन (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 9:56 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिले में शनिवार की दोपहर अचानक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ बड़ी तादाद में शिक्षामित्र व उनके पदाधिकारी व सदस्य ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया. जहां उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है.


उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह यादव ने बताया कि मूल विद्यालय वापसी एवं महिलाओं को ससुराल वाले जिले में स्थानांतरण का आदेश दिसंबर 2025 में जारी हुआ था. इसके बावजूद अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है. इसे लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह को मांग पत्र सौंपा है. उन्होंने बताया कि 1.5 वर्ष हो गए हैं. कई बार अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया गया.

उन्होंने कहा कि अगर हमारा ट्रांसफर शीघ्र नहीं हुआ तो 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे. बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाने जाएं. शिक्षा मित्र को जनवरी-फरवरी और मार्च 2018 का मानदेय अभी तक नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र संघर्ष कर रहे हैं. उच्च न्यायालय गए वहां से आदेश कराया. कुछ लोगों को मिल गया. 1700 शिक्षामित्रों का अभी तक मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है. 1700 से अधिक शिक्षामित्र फर्रुखाबाद में कार्यरत हैं. बीएसए ने आश्वासन दिया है कि हम अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके जल्द ही मामले का निस्तारण करेंगे.

शिक्षामित्रों का प्रदेर्शन (Video Credit:ETV Bharat)



वहीं, शिक्षामित्र अनामिका ने बताया कि 3 महीने का मानदेय रुका हुआ है. वह तत्काल मिलना चाहिए. शिक्षामित्र बहनों को अपने ससुराल के जिले में भेजा जाए. इससे वह ससुराल पक्ष में अपना जीवन प्रतीत करें. एक टीचर की समस्या होती है तो तत्काल सॉल्व कर दी जाती है. हमें छोटा कर्मचारी समझकर इग्नोर किया जाता है.



शिक्षामित्र किरण अग्निहोत्री ने बताया कि जो 18 हजार मानदेय हम लोगों का हुआ है. उससे गुजारा नहीं हो रहा है. उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है. हम लोगों का मानदेय और बढ़ाना चाहिए. वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कर जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा.

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