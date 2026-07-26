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डेढ़ साल बाद भी विवाहित महिला शिक्षामित्रों को नहीं मिला ससुराल वाले जिले में TRANSFER

फर्रुखाबाद: जिले में शनिवार की दोपहर अचानक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ बड़ी तादाद में शिक्षामित्र व उनके पदाधिकारी व सदस्य ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया. जहां उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है.





उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह यादव ने बताया कि मूल विद्यालय वापसी एवं महिलाओं को ससुराल वाले जिले में स्थानांतरण का आदेश दिसंबर 2025 में जारी हुआ था. इसके बावजूद अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है. इसे लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह को मांग पत्र सौंपा है. उन्होंने बताया कि 1.5 वर्ष हो गए हैं. कई बार अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया गया.

उन्होंने कहा कि अगर हमारा ट्रांसफर शीघ्र नहीं हुआ तो 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे. बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाने जाएं. शिक्षा मित्र को जनवरी-फरवरी और मार्च 2018 का मानदेय अभी तक नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र संघर्ष कर रहे हैं. उच्च न्यायालय गए वहां से आदेश कराया. कुछ लोगों को मिल गया. 1700 शिक्षामित्रों का अभी तक मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है. 1700 से अधिक शिक्षामित्र फर्रुखाबाद में कार्यरत हैं. बीएसए ने आश्वासन दिया है कि हम अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके जल्द ही मामले का निस्तारण करेंगे.