प्राथमिक विद्यालय में नाबालिग छात्रा से बैड टच का आरोप; सुल्तानपुर में शिक्षामित्र गिरफ्तार, FIR दर्ज

सुल्तानपुर : देहात कोतवाली क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में नाबालिग छात्रा के साथ बैड टच का मामला सामने आया है. आरोप विद्यालय के शिक्षामित्र पर लगा है. जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षामित्र के खिलाफ मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है. देहात कोतवाल धर्मवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

परिजनों का आरोप है कि इलाके के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र ने नाबालिग छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत की. इस दौरान छात्रा ने विरोध भी किया. जिसके बाद बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई.

परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तहरीर दी है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि प्रकरण में विधिक कार्रवाई जारी है और जांच के आधार पर आगे की धाराएं भी जोड़ीं जा सकती हैं. वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है.