शिक्षा महाकुंभ में विद्यार्थियों के स्टार्टअप आइडिया को मिला मंच, शोध और तकनीक पर विशेष फोकस
NIT हमीरपुर में चल रहे शिक्षा महाकुंभ के दूसरा दिन राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष ने युवाओं को प्रेरित किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:45 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में चल रहे शिक्षा महाकुंभ 2026 के दूसरे दिन विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के जरिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया. राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं को वैज्ञानिक सोच अपनानी होगी और नई तकनीकों के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के प्रयास देश की प्रगति को नई दिशा दे सकते हैं.
विकसित भारत के लिए शोध और नवाचार जरूरी
राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नवाचार और आधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है. विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में होने वाले नए प्रयोग देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने शिक्षा महाकुंभ जैसे आयोजनों को शिक्षा, शोध और विज्ञान से जुड़े नए विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बताया.
राज्यपाल ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का अनुसंधान विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा. इसके लिए वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देना आवश्यक है. युवाओं को केवल शिक्षा हासिल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल समाज और देश की प्रगति के लिए भी करना चाहिए.
'बदलते समय में तकनीक अपनाना जरूरी'
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि तकनीक के इस दौर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. ऐसे में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और नवाचार पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक सोच के साथ काम करना होगा. उन्होंने कहा कि विकास के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी बनाए रखना जरूरी है. शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक ज्ञान और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संतुलन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करना होगा.
विज्ञान और तकनीक में युवाओं की भागीदारी पर जोर
जयराम ने कहा कि भारत ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन इस गति को बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को शोध, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में आगे आना होगा. युवाओं को विज्ञान और तकनीक में रुचि लेकर नए प्रयोग करने चाहिए. उन्होंने कहा कि अनुसंधान और तकनीकी विकास के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता को और मजबूत कर सकता है.
देशभर के शिक्षाविदों के लिए साझा मंच बना शिक्षा महाकुंभ
एनआईटी हमीरपुर में 9 से 11 अक्तूबर तक आयोजित शिक्षा महाकुंभ के छठे संस्करण में देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के करीब 50 कुलपति और निदेशक हिस्सा ले रहे हैं. इसमें आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े शिक्षाविद शिक्षा के बदलते स्वरूप, शोध, नवाचार, पर्यावरण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास जैसे विषयों पर विचार साझा कर रहे हैं.
तीन दिवसीय आयोजन में 16 मल्टी-ट्रैक कॉन्फ्रेंस और आठ विशेष संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं. आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम के लिए करीब 235 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्राप्त हुए हैं. इनके माध्यम से शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सामने आ रहे नए विचारों पर चर्चा की जा रही है.
विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और स्टार्टअप आइडिया को भी मिल रहा मंच
शिक्षा महाकुंभ में विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है. विद्यार्थियों के स्टार्टअप आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उद्योग जगत के विशेषज्ञों से जोड़ने और मार्गदर्शन देने की पहल की जा रही है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने विचारों को उपयोगी प्रोजेक्ट और व्यावसायिक अवसरों में बदलने में मदद करना है.
स्कूली विद्यार्थियों में शोध की रुचि बढ़ाने की पहल
कार्यक्रम में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ‘शोधांकुर’ पहल शुरू की गई है. इसके तहत विद्यार्थियों को अपने विचार और शोध आधारित लेख लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा. चयनित लेखों को पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना है. इसके अलावा गणित, अंग्रेजी और तकनीक पर आधारित ‘तेजस’ ओलंपियाड भी आयोजित किया जा रहा है.
ज्ञान को कौशल और समाज के विकास से जोड़ने पर चर्चा
शिक्षा महाकुंभ में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या डिग्री हासिल करने तक सीमित न रहे. ज्ञान को कौशल, कौशल को नवाचार और नवाचार को समाज के विकास से जोड़ने की जरूरत है. इसके साथ ही विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने के साथ जिम्मेदार नागरिक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.
कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांगड़ा के सांसद एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. आयोजन के दौरान शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और तकनीकी विकास के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने पर जोर दिया गया.
ये भी पढ़ें: प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत पर बवाल, शवों को सड़क पर रखकर चक्का जाम, महिला डॉक्टर की बर्खास्तगी पर अड़े परिजन
ये भी पढ़ें: हिमाचल में जुटे देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के 50 कुलपति और निदेशक, NIT हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ का आगाज