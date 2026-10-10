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शिक्षा महाकुंभ में विद्यार्थियों के स्टार्टअप आइडिया को मिला मंच, शोध और तकनीक पर विशेष फोकस

शिक्षा महाकुंभ के दौरान राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में चल रहे शिक्षा महाकुंभ 2026 के दूसरे दिन विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के जरिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया. राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं को वैज्ञानिक सोच अपनानी होगी और नई तकनीकों के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के प्रयास देश की प्रगति को नई दिशा दे सकते हैं.

विकसित भारत के लिए शोध और नवाचार जरूरी