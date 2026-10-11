संविधान कुचलने वाले आज संविधान बचाने की बात कर रहे- अनुराग ठाकुर
सांसद ने कहा साल 2014 के बाद मोदी नेतृत्व में जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:12 PM IST
हमीरपुर: शिक्षा महाकुंभ 2026 के षष्ठम संस्करण के अंतिम दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला. अनुराग ने कहा कि संविधान को कुचलने वाले लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो समझ से परे है. दिल्ली में चल रहे आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना और प्रशासन को सही जानकारी देना जरूरी है.
सांसद ने की पीएम नेतृत्व की सराहना
सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद देश की जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर उभरा है और अब देश में रक्षा उपकरणों का निर्माण करने के साथ-साथ दूसरे देशों को भी इनका निर्यात किया जा रहा है. भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतों को अब सबक सिखाया गया है. देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, अनुसंधान एवं विकास और युवाओं की भागीदारी जरूरी है.
"देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, अनुसंधान एवं विकास और युवाओं की भागीदारी जरूरी है. कुछ लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद
दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर कही ये बात
वहीं, दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिना अनुमति किसी स्थान पर जाकर प्रदर्शन करना उचित नहीं है. धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगते समय सही जानकारी देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाने होंगे. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को कुचलने वाले लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं. ऐसे लोगों की भूमिका समझ से परे है.
'वोटिंग लिस्ट से 2 करोड़ मृतकों के नाम हटाए'
मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 2 करोड़ मृत लोगों के नाम हटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि 95 करोड़ मतदाताओं में से 25 लाख लोगों के नाम काटे गए और संबंधित प्रक्रिया में औपचारिकताएं पूरी करने का मौका दिया गया था. मृत व्यक्तियों, डुप्लीकेट मतदाताओं और दूसरी जगह पलायन कर चुके लोगों के नामों को लेकर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कांग्रेस पर ईवीएम को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस ईवीएम को सही बताती है, लेकिन हारने पर उसी पर सवाल उठाती है.
ममता बनर्जी पर साधा निशाना
वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देश में ‘सुपर इमरजेंसी’ होने संबंधी बयान पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है. उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के कारण वह बौखलाहट में बयानबाजी कर रही हैं.
शिक्षा महाकुंभ में इन विषयों पर चर्चा
बता दें कि हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अनुराग ठाकुर ने ‘सुरक्षित भारत, विकसित भारत’ विषय पर अपने विचार रखे. कार्यक्रम में साल 2047 तक भारत को विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने, शिक्षा में संस्कारों को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की गई. इस दौरान कार्यक्रम में समाजसेवी डॉ. इंद्रेश कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि त्रिपुरा सरकार की आईएएस अधिकारी सोनल गोयल भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं.