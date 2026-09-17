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धोनी के स्कूल से निकला एक और क्रिकेट सितारा, शिखर मोहन का ईरानी ट्रॉफी में चयन

रांची का क्रिकेट स्टार ईरानी ट्रॉफी में चयन, ये उसी स्कूल से पढ़े, जहां महेंद्र सिंह धोनी पढ़ते थे. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Shikhar Mohan selected for Irani Trophy cricket star from Mahendra Singh Dhoni school in Ranchi
झारखंड के युवा क्रिकेट खिलाड़ी शिखर मोहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
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रांचीः भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित जवाहर विद्या मंदिर यानी जेवीएम, श्यामली स्कूल के लिए 17 सितंबर का दिन खास रहा. क्योंकि स्कूल के पूर्व छात्र और झारखंड के युवा क्रिकेटर शिखर मोहन का चयन प्रतिष्ठित ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की 15 सदस्यीय टीम में हुआ है. अब शिखर भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों ऋषभ पंत और सरफराज खान के साथ मैदान पर नजर आएंगे.

बाएं हाथ के बल्लेबाज और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं शिखर

शिखर मोहन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. वह टीम में बैटिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में जगह मिली है. शिखर ने झारखंड प्रीमियर लीग, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईस्ट जोन और दलीप ट्रॉफी में भी प्रदर्शन किया है. इन प्रतियोगिताओं में उनके बल्ले से शतक और अर्धशतक निकले, जबकि गेंदबाजी में भी उन्होंने विकेट चटकाए. लगातार प्रदर्शन के दम पर अब उन्हें रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में जगह मिली है.

साल 2022 में जेवीएम ने पूरी की 12वीं की पढ़ाई

2022 में जेवीएम श्यामली से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने वाले शिखर ने स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी. 2022-23 के सत्र में उन्हें झारखंड मेंस अंडर-19 टीम का कप्तान भी बनाया गया था. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट के अलग-अलग स्तरों पर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से प्रभावित किया.

खास बात यह है कि जेवीएम श्यामली का नाम भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से भी जुड़ा है. धोनी इसी स्कूल के पूर्व छात्र हैं और यहीं से उनके क्रिकेट करियर की शुरुआती नींव पड़ी थी. ऐसे में शिखर का इरानी ट्रॉफी के लिए चयन स्कूल के लिए भी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

धोनी जैसी प्रतिभा है शिखर में- प्रिंसिपल

स्कूल के प्राचार्य बीएन झा ने शिखर के चयन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि शिखर में धोनी जैसी प्रतिभा नजर आती है. उनके मुताबिक, शिखर ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है और जेवीएम श्यामली से एक और छात्र का इस मुकाम तक पहुंचना स्कूल के लिए गर्व की बात है. वरीय शारीरिक शिक्षक डॉ. मोती प्रसाद ने भी शिखर के प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि शिखर में रन बनाने की भूख और विकेट लेने की जिद है, जिसने उसे इरानी ट्रॉफी तक पहुंचाया है.

शिखर के चयन की खबर मिलते ही जेवीएम श्यामली परिसर में जश्न का माहौल बन गया। शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई.

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